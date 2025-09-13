Cádiz - Eibar, en directo: minuto a minuto y reacciones del partido de La Liga Hypermotion 25/26

El Cádiz busca una nueva victoria ante el Eibar

El Cádiz CF regresa a su estadio donde espera seguir ganando para consolidarse en la zona alta de la clasificación. Los amarillos suman ocho de doce puntos posibles hasta el momento y aspiran a mantener su recha de partidos invicto y de victorias jugando como local.

Enfrente un Eibar que seguro lo pondrá complicado teniendo en cuenta el buen inicio liguero del exequipo de Gaizka Garitano. Sigue toda la previa del Cádiz - Eibar, además del minuto a minuto y las ruedas de prensa, aquí en Canal Amarillo.

