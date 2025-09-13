Suscríbete a
LaLiga Hypermotion. Jornada 5 Sábado 13/09 16:15h. Canal LaLiga Hypermotion TV

Directo CÁDIZ - EIBAR

Cádiz - Eibar, en directo: minuto a minuto y reacciones del partido de La Liga Hypermotion 25/26

5ª JORNADA

Sigue toda la previa, el encuentro y las ruedas de prensa del choque entre gaditanos y vascos en Carranza aquí, en Canal Amarillo

Horario, dónde seguir y ver el Cádiz - Eibar

La previa del Cádiz - Eibar

El Cádiz busca una nueva victoria ante el Eibar
El Cádiz busca una nueva victoria ante el Eibar l.v.
Rubén López

Rubén López

Cádiz

El Cádiz CF regresa a su estadio donde espera seguir ganando para consolidarse en la zona alta de la clasificación. Los amarillos suman ocho de doce puntos posibles hasta el momento y aspiran a mantener su recha de partidos invicto y de victorias jugando como local.

Enfrente un Eibar que seguro lo pondrá complicado teniendo en cuenta el buen inicio liguero del exequipo de Gaizka Garitano. Sigue toda la previa del Cádiz - Eibar, además del minuto a minuto y las ruedas de prensa, aquí en Canal Amarillo.

09:54

Vuelta a casa, ahí donde debe reinar la paciencia (Previa)

09:53

Dónde ver Cádiz - Eibar: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga Hypermotion

09:52

Buenos días cadistas!! Comenzamos con la previa del Cádiz vs Eibar, saludos de Rubén López

