Vuelta a casa, ahí donde debe reinar la paciencia (Previa)

Bueno, pues otra vez se juega en casa, ese sitio donde Garitano se suelta una mijita la melena y le dice a sus chavales que traten de divertir a una parroquia que no sale de su Jueves Santo particular desde hace mogollón de años que viniera el dios Cervera y aplicase al equipo, y al club, esa religión que aún se profesa en el estadio Ramón de Carranza, padre de José León de Carranza Gómez-Pablos, un militar y empresario español que vivió entre 1892 y 1969 y que intercedió para que Cádiz tuviese un puente que uniera a la Bahía y que ahora el Gobierno ñiñi quiere cambiar de nombre por el de un poeta que, según su viuda, no querría. Pero bueno, así están las cosas y así la están reescribiendo con el permiso y visto bueno del alcalde de la ciudad, que igual le da que la da lo mismo. Después se preguntan las gaviotas cómo es posible que tantos de sus ex-gregarios se vayan al verde esperanza.

Vayamos al fútbol, que de eso va esto. Y del verde Cádiz al amarillo de su club, y ese se enfrenta este sábado al Eibar unos días después de rascar un punto gracias al momento estelar de un chaval que es más gadita que todo el vestuario junto salvo excepción de su utillero, que le habrá servido de cicerone porque no se puede explicar que 'el Iuri' sepa más de septiembre que muchos que van ya con pantalones largos y sin chanclas.

Volvamos al fútbol, si es que algún día llegamos porque se ha puesto para no llegar. Que eso, que el Cádiz juega contra el Eibar en un encuentro que muchos aficionados, seguidores, hinchas o partidarios del equipo de la ciudad irán a su estadio -aquí, cada cual que le llame como quiera- esperan ver algo más de lo poco que los suyos hicieron en Anoeta, un bochorno hasta que salió Tabata y la volvió a formar.

Precisamente, el georgiano saldrá de titular ante el conjunto armero en un equipo que transformará su sistema para dejar atrás la defensa de cinco y ponerla a cuatro para dar mayor visibilidad al ataque, lo mejor de un equipo que su entrenador trata de proteger a sabiendas de que el único que se juega el sueldo es él. Hay que entenderlo.

Pero por eso, porque él es el primero en saber que debe dar algo más en casa tiene que apretar más y debe ser más alegre. Y la alegría empieza bajo palos, Víctor Aznar. La defensa estará formada por Iza, Kovacevic -que vuelve-, Recio, y Climent. Diarra y Diakite en el centro del campo para sujetar a Suso, Ocampo, Tabata y García Pascual, el primer defensa de un equipo donde dos están exentos.

Paciencia, y con razón, ha pedido y va a seguir pidiendo Garitano todo el año. Su equipo sigue y seguirá en construcción, lo propio de un proyecto al que le he ayudado Cala. Si eso lo entiende la afición, bien, de lo contrario, ruina.

Más temas:

Cádiz CF