Dónde ver Cádiz - Eibar: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga Hypermotion

El Cádiz CF continúa con su inicio de temporada y en el quinto asalto tendrá que medir sus fuerzas ante el Eibar en tierras gaditanas. Una cita que llega cuando los gaditanos siguen invictos y están en la zona de 'play off' de ascenso a Primera con ocho puntos, uno más que los armeros.

El Eibar está intratable en Ipurua, donde ha ganado sus dos encuentros, aunque a domicilio ha sumado un punto de seis posibles y sigue sin vencer.

Esta cita entre gaditanos y eibarreses llega cuando se acaban de conocer los horarios de todos los encuentros de LaLiga Hypermotion hasta la novena jornada de la competición.

La temporada pasada el Cádiz CF empató sin goles en su estadio ante el Eibar, que había ganado 1-0 a los gaditanos en Ipurua gracias a un gol de Corpas. Entre una y otra cita habían cambiado los entrenadores de ambas escuadras, ya que Paco López y Joseba Etxeberría tuvieron que dar paso a Gaizka Garitano y Beñat San José, respectivamente. Actualmente estos últimos técnicos siguen en los banquillos de Cádiz CF y Eibar.

Horario y fecha: ¿A qué hora jugará el Cádiz CF contra el Eibar?

El encuentro entre Cádiz CF y Eibar, correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Hypermotion en la temporada 2025/2026, se disputará el próximo sábado 13 de septiembre a las 16.15 horas en el Estadio del Cádiz CF. Otra vez al principio de la tarde y a pleno sol en la última etapa del verano, aunque es verdad que las temperaturas se van suavizando.

Televisión: ¿Qué canal televisará el Cádiz CF ante el Eibar?

El Cádiz - Eibar se podrá ver en directo y previo pago a través de LaLiga TV Hypermotion.

LaLiga Hypermotion estará disponible con la misma suscripción que LaLiga. Esta suscripción se puede contratar en Movistar, Orange, Vodafone y Digi TV, con la señal principal en LaLiga TV Hypermotion, además de DAZN.

La temporada pasada, en DAZN, se debía pagar un extra para ver la Segunda División, por suerte para los aficionados estos encuentros ya están incluidos en el Plan Fútbol y no hará falta pagar más.

Internet: ¿Cómo seguir el Cádiz - Eibar en directo?

Todo lo que ocurra en el Cádiz - Eibar se podrá seguir en directo a través del directo de CANAL AMARILLO. Desde horas antes del comienzo del encuentro liguero podrá conocer todos los detalles previos al duelo, para posteriormente narrar el partido y ofrecer a su finalización el análisis, las declaraciones de los protagonistas, las jugadas más interesantes y los vídeos de la acciones más trascendentes, tanto a través de este portal como en LA VOZ DE CÁDIZ.