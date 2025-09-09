Las bajas y dudas del Eibar en su visita a Cádiz

El experimentado defensa Anaitz Arbilla está sancionado y no podrá jugar ante el Cádiz CF.

A La Tacita de Plata llegará el Eibar con la baja de su veterano central Anaitz Arbilla, expulsado en la tercera jornada tras ver la tarjeta roja directa y sancionado con cuatro encuentros. El zaguero agarró del cuelo a Sielva (Huesca) y fue expulsado, perdiéndose también las citas de los vascos ante Andorra (ya disputado), Cádiz CF, Real Sociedad B y Deportivo.

A sus 38 años, Arbilla está llamado a ser uno de los jugadores importantes en el Eibar una temporada más. El futbolista navarro, sin ir más lejos, había sido titular en las tres primeras citas e incluso marcó un gol al Granada.

Arbilla lleva casi una década defendiendo la elástica armera entre Primera y Segunda. En Ipurua aterrizó tras pasar por la cantera del Athletic, Barakaldo, Poli Ejido, UD Salamanca, Hércules, Rayo Vallecano y Espanyol.

Acción por la que Anaitz Arbilla fue expulsado ante el Huesca. EFE

En proceso de recuperación

Además de Arbilla, en el Eibar analizan el estado de las lesiones Peru Nolaskoain, Madariaga y Javi Martón de cara a la cita del próximo sábado a las 16.15 horas ante el Cádiz CF.

Peru Nolaskoain padece molestias musculares en el sóleo de la pierna derecha. El pivote defensivo guipuzcoano, también con experiencia en la máxima categoría del balompié nacional, había empezado siendo titular esta temporada con el Eibar, donde cumple su segunda etapa después de formarse en Lezama, subir al primer equipo del Athletic y también jugar en Deportivo y Amorebieta.

El joven Madariaga se recupera de su operación en la rodilla derecha y todavía no ha podido estrenarse esta temporada con la escuadra armera.

En cuanto a Javi Martón, el delantero tiene molestias físicas en el gemelo de su pierna derecha. Es una baja sensible e importante porque había empezado siendo titular y ya acumulaba dos goles en el inicio liguero con el Eibar: uno en Málaga (1-1) y otro frente al Granada (3-0). La temporada pasada, cuando militaba en el Albacete Balompié, fue uno de los verdugos del Cádiz CF en el Estadio Carlos Belmonte (3-0).

Javi Martón, delantero del Eibar. SD EIBAR

Javi Martón es uno de los fichajes del Eibar esta temporada. El delantero nacido en Tudela (Navarra) ha pasado por las canteras de Real Sociedad y Athletic tras formarse en el Peña Sport de Tafalla. El ariete llegó a debutar con el primer equipo del Athletic y también ha pasado por CD Covadonga, Mirandés y Albacete Balompié antes de llegar al Eibar. Ya parece haberse asentado en LaLiga Hypermotion.