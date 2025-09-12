Climent: «Este año tenemos un grupo joven, con las ideas claras»

Mario Climent, más allá de que arriba sea un gran extremo y atrás un lateral por mejorar, es un muchacho de esos que es bueno saber que está dentro de un vestuario por su manera de ser. Este pasado jueves estuvo en la tertulia que Radio Marca Cádiz hace en el restaurante La Bodega y al chaval se le vio como lo que es, un tío sano y normal. Y eso, en este mundo del fútbol, es todo un logro. Hace bien Vizcaíno en dejarse convencer por Cala para llenar la caseta de este tipo de gente. Ya después con el balón será otra cosa pero con personas como él da más gusto animar.

Lo mejor de todo es que el muchacho no se guarda nada. Ni en el campo, ni con la prensa. Y lo dice. «Creo que soy un chico ejemplar. Cuando estoy en el campo o entrenando no me guardo nada. No voy a tomar ningún entrenamiento a risa, suelo darlo todo como se dice, y eso el entrenador lo ve», dijo.

«Puedo hacer partidos muy buenos, pero lo que me caracteriza es el motor, la capacidad de aportar durante todo el tiempo. Al final todos los equipos necesitan jugadores así, que den esa fiabilidad», volvió a decir un futbolista que aprovecha los momentos con sus compañeros y amigos para hacer apuestas en plan si pierde o gana el Madrid limpiar la piscina de uno o al revés. En fin, esas cosas que hacen los chavales.

El defensor no dudó en expresar lo que significa el Cádiz CF en su vida: «A mí el Cádiz CF me ha dado la vida. Me gusta recibir el cariño de la gente».

No hay duda de que lo deja todo sobre el campo, por si acaso, lo recuerda. Y no solo habla de él, también de sus compis. «No damos un balón por perdido, es nuestra forma de jugar y nuestra identidad».

Por último, valoró la unión del vestuario y el crecimiento colectivo durante la temporada: «Este año tenemos un grupo joven, con las ideas claras. Sabemos lo que queremos y cuando toca reaccionar, lo hacemos juntos. Nos miramos y pensamos 'esto no puede ser', y ahí empieza el subidón, empiezan a llegar las ocasiones».

