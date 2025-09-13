Garitano: «Estamos construyendo algo importante y vamos a ir mejorando poco a poco»

Resoplaba de satisfacción un Gaizka Garitano que ni por asoma pensaba que en la jornada cinco del campeonato iba a estar con once de quince puntos posibles e invicto en la clasificación. Una buena dinámica del equipo cadista, a falta de que el juego siga mejorando. Con victorias todo es más fácil, seguro.

«La victoria ha sido muy trabajada. Hay que dar mucho mérito al equipo ante un gran rival porque hemos trabajado una barbaridad. Se ha sacado el partido adelante a costa de mucho trabajo con un ritmo infernal jugando a las cuatro de la tarde con un calor infernal, otra vez. Tengo que felicitar al equipo por el trabajo que ha hecho«, reconocía Garitano.

El técnico vasco destacaba que «ellos presionaban muy fuerte al principio pero hemos ido mejorando mucho sobre todo en la segunda parte. Hemos tenido ratos de buen fútbol ante un equipo que lleva mucho tiempo jugando juntos. Nosotros estamos construyendo algo importante y estoy seguro que vamos a ir mejorando poco a poco».

El técnico no olvida que su equipo tiene mucha mejoría en diferentes facetas del equipo. «Nos sigue faltando gente importante que está lesionada y jugamos con gente muy joven. Tendremos malos momentos seguro pero también buenos como los que se han visto en la segunda mitad. Mientras estemos sumando puntos pues todo será más fácil, evidentemente«.

Nombres propios del partido. La portería, el autor del gol y la novedad de Ortuño en el centro del campo. «Víctor Aznar es una apuesta que viene de Tercera División. Es un jugador muy valioso que está creciendo, ha hecho dos paradas muy buenas y para eso tenemos al portero, para que pare. Es un jugador que está creciendo y que se está amoldando para la categoría«.

«Suso es un jugador magnífico con un gran compromiso con el club. El año pasado jugó poco y ahora está cogiendo la forma. Ha hecho un buen partido y es un activo para el equipo al que da poso y experiencia. La gente joven necesita muchas veces que aparezcan jugadores como Suso», destacaba. Al respecto destacaba que «Ortuño ha hecho un partido muy completo y con una labor complicada durante todo el partido».

Cuestionado por el ambiente, Garitano recuerda que «la afición que tenemos es top, increíble. La gente ha apretado muchísimo y cuando peor estábamos han mostrado su apoyo. Los aficionados llevan en volandas a los jugadores y han apretado, aunque entiendo que el Eibar tampoco ha tenido las cosas fáciles porque nosotros le hemos hecho un partido complicado».

En el once titular el entrenador cadista volvió a apostar por tres en el medio. «Entendíamos que había que jugar con tres centrocampistas. Diarra es un futbolista diésel que va cogiendo trabajo y jugadas con el paso de los minutos. Hoy solo tenía a Álex en el banquillo como jugador del centro del campo», concluía.

Más temas:

Cádiz