Cádiz
Cádiz
  • Suso (60')
1
0
Eibar
Eibar

LaLiga Hypermotion. Jornada 5 Sábado 13/09 16:15h. Árbitro Eder Mallo Fernández. Estadio Ramón de Carranza. Canal LaLiga Hypermotion TV

Cádiz - Eibar

La magia de Suso y San Víctor para que el Cádiz CF siga en racha (1-0)

LALIGA HYPERMOTION. 5ª JORNADA

El primer gol oficial del gaditano con el primer equipo amarillo da la victoria ante un Eibar que se marcha sin puntuar por la estelar actuación de Aznar

El equipo de Gaizka Garitano sabe sufrir y va de menos a más en un encuentro muy disputado

Cádiz - Eibar: resumen, resultado y gol (1-0)

Las alineaciones del Cádiz - Eibar

El Cádiz CF recibió al Eibar en tierras gaditanas.
El Cádiz CF recibió al Eibar en tierras gaditanas.
Antonio Valimaña

Antonio Valimaña

Cádiz

Suso hizo magia y Víctor Aznar se convirtió en santo con una actuación pletórica. El gaditano dio la victoria al Cádiz CF con su primer gol oficial, un tanto marca de la casa a la hora de encuentro. Pero que los tres puntos se quedaran en casa fue posible gracias al guardameta amarillo, que ofreció un recital de paradas hasta desesperar a los armeros. Su segundo tiempo fue memorable de principio a fin.

Este Cádiz CF sigue en racha, no sabe lo que es perder en LaLiga Hypermotion esta temporada y, además, cuenta por victorias sus encuentros en casa. Esta vez ante un combativo Eibar (1-0) en una cita que se decidió por detalles.

La gran novedad fue ver en el once titular a Iuri Tabatadze, la sensación de este inicio de la temporada en el Cádiz CF y en LaLiga Hypermotion. El georgiano ha roto la puerta para llegar a la titularidad a base de golazos, 'obligando' así a Gaizka Garitano a darle entrada en la alineación. El damnificado era el intermitente Brian Ocampo, clave ante Leganés y Albacete, pero totalmente desaparecido en San Sebastián.

Las otras dos modificaciones eran más o menos esperadas porque Bojan Kovacevic, ya en Cádiz tras su aventura con la selección de Serbia Sub 21, volvía a liderar el centro de una defensa que en casa pasaba a ser de cuatro hombres y no de cinco. Los que seguían eran Iza y Mario Climent por los laterales, con Iker Recio junto al balcánico en el eje de la retaguardia. Así pues, Pelayo Fernández pasaba al banquillo y Alfred Caicedo se caía de la convocatoria.

Y Sergio Ortuño tenía otra oportunidad de inicio para dar más consistencia en el centro del campo junto a Moussa Diakité, subiendo la posición de Yussi Diarra, que tenía cerca a Suso y Iuri Tabatadze.

Por lo demás, Víctor Aznar era el guardameta y Álvaro García Pascual otra vez se presentaba como la referencia en la punta de lanza.

Al otro lado estaba un Eibar que venía de ganar al Andorra en Ipurua, con un punto menos que los gaditanos. Y se presentaba en la capital gaditana con varios cambios en el once titular porque en el banquillo se quedaban los laterales Cubero (marcó un gol ante el Andorra) y Buta. También se quedaban esperando su oportunidad Sergio Álvarez y Alkain. Por ellos entraban Álvaro Rodríguez, Arrillaga, Olaetxea y Adu Ares. Y completaban el once titular Magunagoitia bajo palos, Marco Moreno y Aritz Arambarri en el centro de la zaga, Aleix Garrido en la sala de máquinas, y Corpas, Magunazelaia y Jon Guruzeta para dar un poco de 'vidilla' arriba.

Había ganas de ver de nuevo al Cádiz CF y más si Iuri salía de inicio. El ambiente, al menos de inicio, era muy diferente al de la temporada pasada. El público animaba sin descanso a los suyos y se percibía cierta ilusión. Ilusión que se transformaba en nervios cuando el Eibar merodeaba el área amarilla, como tras un fallo en el envío de Suso en los primeros minutos. Y es que al Cádiz CF le hace falta enmendarse en labores defensivas.

El Eibar salió mandón, jugando con tranquilidad, trenzando jugadas... Sin incomodar de verdad a Víctor Aznar, eso sí, pero el Cádiz CF no la olía. Únicamente se dejó sentir con los fogonazos de Iuri Tabatadze, que nunca se lo piensa y aprieta el gatillo. Esta vez sin acierto.

Tuvieron que pasar 20 minutos para que el Cádiz CF se dejara ver algo más por arriba, pero entonces entraba en juego la 'teoría de la manta' porque el equipo de Gaizka Garitano se quedaba en desventaja cuando el Eibar armaba la contra, aunque nunca terminaba de rematar la faena. Víctor Aznar seguía sin sudar.

Mientras el futbolista georgiano saca a relucir su talento con pinceladas y el portero visitante se confiaba en exceso, ninguno exhibía pegada. Nada de nada en un partido tan táctico como plomizo para el espectador. Sólo al final casi manda Álvaro García Pascual con ventaja a su equipo al intermedio. El luchador delantero malagueño estuvo a punto de aprovechar una indecisión en la zaga armera, pero Magunagoitia estuvo raudo y veloz para tapar su intento.

El Eibar perdona, pero Suso no

Apenas un minuto le bastó al Eibar para poner a prueba a Víctor Aznar en la segunda mitad. El futbolista jienense del Eibar se plantó solo ante el guardameta y se encontró con el arquero, que sacó el gol con su pecho.

Casi sin tiempo para asimilar el ataque, el delantero Jon Guruzeta se libró de la marca de Iker Recio y remató en plancha el esférico. Estaba muy cerca de la portería, pero salió muy desviado.

La réplica del Cádiz CF llegó con un chut de Iza desde la frontal que salió alto. Pero de inmediato la respuesta la tuvo Magunazelaia, quien cruzó demasiado el cuero cuando lo tenía todo a favor. Ni diez minutos hicieron falta para ver un escenario de encuentro totalmente diferente.

La actividad era tan frenética que Suso puso a prueba al meta vasco, Víctor Aznar salió de nuevo a los pies de Adu Ares y Tabatadze hizo estirarse a Magunagoitia después de un centro. Así hasta que Suso marcó su primer gol con el primer equipo amarillo. Un tanto a la hora de encuentro y marca de la casa, colocando el balón donde no podía llegar el cancerbero. El estadio se caía con su ídolo.

Y es que este Cádiz CF sufre mucho atrás, pero también tiene una pegada descomunal. A las pruebas hay que remitirse.

El siguiente en toparse con un pletórico Víctor Aznar fue Jon Bautista, recién entrado en el césped, que no pudo superar al guardameta del Cádiz CF tras una fenomenal asistencia de su compañero Corpas.

Fue entonces cuando Gaizka Garitano respondió a los cambios del Eibar con piernas frescas. Las del veloz Efe Aghama y el corpulento Dawda Camara para dar descanso a Iuri Tabatadze y Álvaro García Pascual.

Cádiz CF 1 Eibar 0

Ficha Técnica

  • Cádiz CF: Víctor Aznar - Iza, Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent - Moussa Diakité, Sergio Ortuño - Suso (Álex, 87'), Yussi Diarra, Iuri Tabatadze (Efe Aghama, 71') - y Álvaro García Pascual (Dawda Camara, 71').
  • SD Eibar: Magunagoitia - Álvaro Rodríguez (Cubero, 65'), Marco Moreno, Aritz Arambarri, Arrillaga (Buta, 78') - Corpas, Olaetxea, Aleix Garrido, Adu Ares (Alkain, 65') - Magunazelaia (Javi Martínez, 78') y Jon Guruzeta (Jon Bautista, 65').
  • Gol: 1-0: Suso (60');
  • Árbitros: Eder Mallo Fernández, del comité castellano-leonés aunque bilbaíno de nacimiento, como árbitro principal. A los mandos del VAR estuvo Iván Caparrós Hernández, árbitro adscrito al colegio valenciano. Mostraron cartulina amarilla a los locales Iza y Álvaro García Pascual, y a los visitantes Álvaro Rodríguez, Buta y Peru Nolaskoain, este último en el banquillo.
  • Incidencias: 14.108 espectadores vieron en directo desde el Estadio la cita de la quinta jornada de LaLiga Hypermotion. Presencia de algunos seguidores armeros en las gradas del coliseo gaditano.

El entrenador del Cádiz CF acertó con las sustituciones. Mientras Efe Aghama ilusionaba aún más al cadismo, Dawda Camara ofrecía trabajo. Y en esas un penalti reclamaba cada escuadra.

Lo mejor es que el Cádiz CF, defendiendo con uñas y dientes, supo guardar la renta en un final en el que Suso se marchaba ovacionado cuando entraba Álex. El epílogo, con Víctor Aznar emergiendo de la nada e Iker Recio salvando el empate fue de otra galaxia.

Un Cádiz CF, que ahora visita al Málaga en La Rosaleda en el primer derbi de la temporada, que nunca pierde la fe ni la cara del encuentro. Así, y mientras siga en la ola, puede aspirar a todo. Con prudencia. De momento, once puntos de quince posibles.

90'+6'Icono
Remate fallado por Aritz Arambarri (Eibar) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
90'+6'Icono
Remate rechazado de Aritz Arambarri (Eibar) remate con la derecha desde el centro del área.
90'+6'Icono
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jon Bautista (Eibar) remate con la derecha desde el centro del área.
90'+5'Icono
Remate rechazado de Lander Olaetxea (Eibar) remate con la derecha desde fuera del área.

90'+5'Icono
Remate rechazado de José Corpas (Eibar) remate con la derecha desde el centro del área.
90'+7'Icono
Final segunda parte, Cádiz 1, Eibar 0.
90'+5'Icono
Remate fallado por Jon Bautista (Eibar) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
90'+4'Icono
Falta de Lander Olaetxea (Eibar).

90'+4'Icono
Álex Fernández (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
90'+1'Icono
Marco Moreno (Eibar) ha recibido una falta en la zona defensiva.
90'+1'Icono
Falta de Dawda Camara (Cádiz).
90'
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.

89'Icono
Leonardo Buta (Eibar) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
89'Icono
Falta de Leonardo Buta (Eibar).
89'Icono
Moussa Diakité (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
89'Icono
Leonardo Buta (Eibar) ha recibido una falta en la banda izquierda.

89'Icono
Falta de Dawda Camara (Cádiz).
88'Icono
Cambio en Cádiz, entra al campo Álex Fernández sustituyendo a Suso.
87'Icono
Peru Nolaskoain (Eibar) ha visto tarjeta amarilla.
86'Icono
Remate fallado por Dawda Camara (Cádiz) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Youssouf Diarra con un pase de cabeza tras un saque de esquina.

85'Icono
Corner,Cádiz. Corner cometido por Javi Martínez.
84'Icono
Corner,Cádiz. Corner cometido por Aleix Garrido.
83'Icono
Falta de Jon Bautista (Eibar).
82'Icono
Marco Moreno (Eibar) ha recibido una falta en la zona defensiva.

82'Icono
Falta de Dawda Camara (Cádiz).
81'Icono
Remate fallado por Dawda Camara (Cádiz) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Suso con un centro al área tras botar una falta.
80'Icono
Falta de Sergio Cubero (Eibar).
80'Icono
Efe Ugiagbe (Cádiz) ha recibido una falta en campo contrario.

79'Icono
Cambio en Eibar, entra al campo Leonardo Buta sustituyendo a Hodei Arrillaga.
79'Icono
Cambio en Eibar, entra al campo Javi Martínez sustituyendo a Jon Magunazelaia.
79'
Se reanuda el partido.
77'
El juego está detenido (Eibar).

77'Icono
Lander Olaetxea (Eibar) ha recibido una falta en la zona defensiva.
77'Icono
Falta de Dawda Camara (Cádiz).
76'Icono
Remate parado alto y por el centro de la portería. Youssouf Diarra (Cádiz) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Mario Climent con un centro al área.
75'Icono
Corner,Cádiz. Corner cometido por Hodei Arrillaga.

74'Icono
Remate fallado por Xeber Alkain (Eibar) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto tras botar una falta.
74'Icono
José Corpas (Eibar) ha recibido una falta en campo contrario.
74'Icono
Falta de Mario Climent (Cádiz).
72'Icono
Cambio en Cádiz, entra al campo Efe Ugiagbe sustituyendo a Iuri Tabatadze.

72'Icono
Cambio en Cádiz, entra al campo Dawda Camara sustituyendo a García Pascual.
71'Icono
Corner,Eibar. Corner cometido por Victor Aznar.
71'Icono
Remate parado por bajo a la izquierda. Jon Bautista (Eibar) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de José Corpas.
69'
Se reanuda el partido.

69'
El juego está detenido debido a una lesión Iuri Tabatadze (Cádiz).
68'Icono
Falta de Jon Magunazelaia (Eibar).
68'Icono
Iuri Tabatadze (Cádiz) ha recibido una falta en la banda izquierda.
67'Icono
Falta de Lander Olaetxea (Eibar).

67'Icono
García Pascual (Cádiz) ha recibido una falta en la banda izquierda.
66'Icono
Cambio en Eibar, entra al campo Sergio Cubero sustituyendo a Álvaro Rodríguez.
66'Icono
Cambio en Eibar, entra al campo Jon Bautista sustituyendo a Jon Guruzeta.
66'Icono
Cambio en Eibar, entra al campo Xeber Alkain sustituyendo a Adu Ares.

65'Icono
Remate fallado por Hodei Arrillaga (Eibar) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de José Corpas.
61'Icono
¡Gooooool! Cádiz 1, Eibar 0. Suso (Cádiz) remate con la izquierda desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Youssouf Diarra.
60'Icono
Iza Carcelén (Cádiz) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
60'Icono
Aleix Garrido (Eibar) ha recibido una falta en la zona defensiva.

60'Icono
Falta de Iza Carcelén (Cádiz).
59'Icono
Falta de Jon Magunazelaia (Eibar).
59'Icono
Iker Recio (Cádiz) ha recibido una falta en la banda izquierda.
58'Icono
Remate parado por bajo a la izquierda. Adu Ares (Eibar) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jon Guruzeta.

57'Icono
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Suso (Cádiz) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Bojan Kovacevic.
56'Icono
García Pascual (Cádiz) ha visto tarjeta amarilla.
56'Icono
García Pascual (Cádiz) se ha ido al suelo, pero ha simulado una falta.
55'Icono
Lander Olaetxea (Eibar) ha recibido una falta en la zona defensiva.

55'Icono
Falta de Youssouf Diarra (Cádiz).
54'Icono
Remate fallado por Jon Magunazelaia (Eibar) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jon Guruzeta.
54'Icono
Remate rechazado de Suso (Cádiz) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Iza Carcelén.
53'Icono
Remate fallado por Iza Carcelén (Cádiz) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda.

50'Icono
Remate fallado por Jon Guruzeta (Eibar) remate de cabeza desde el centro del área.
48'Icono
Remate parado junto al lado derecho de la portería. José Corpas (Eibar) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Jon Magunazelaia.
46'Icono
Jon Magunazelaia (Eibar) ha recibido una falta en la zona defensiva.
46'Icono
Falta de Iker Recio (Cádiz).

Icono
Empieza segunda parte Cádiz 0, Eibar 0.
45'+3'Icono
Final primera parte, Cádiz 0, Eibar 0.
45'+3'Icono
Corner,Eibar. Corner cometido por Iuri Tabatadze.
45'+2'
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.

45'+2'Icono
José Corpas (Eibar) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+2'Icono
Falta de Iuri Tabatadze (Cádiz).
45'+1'Icono
Remate parado bajo palos a rás de suelo. García Pascual (Cádiz) remate con la derecha desde el centro del área.
45'Icono
Falta de Jon Magunazelaia (Eibar).

45'Icono
Iker Recio (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
41'Icono
Falta de Marco Moreno (Eibar).
41'Icono
García Pascual (Cádiz) ha recibido una falta en campo contrario.
39'Icono
Falta de Iza Carcelén (Cádiz).

39'Icono
Adu Ares (Eibar) ha recibido una falta en campo contrario.
38'Icono
Remate fallado por Aleix Garrido (Eibar) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Álvaro Rodríguez con un pase de cabeza.
38'Icono
Corner,Eibar. Corner cometido por Iza Carcelén.
36'Icono
Falta de Adu Ares (Eibar).

36'Icono
Iza Carcelén (Cádiz) ha recibido una falta en campo contrario.
35'Icono
Falta de Sergio Ortuño (Cádiz).
35'Icono
Jon Magunazelaia (Eibar) ha recibido una falta en la zona defensiva.
34'
Se reanuda el partido.

34'
El juego está detenido (Cádiz).
32'Icono
Remate rechazado de Iuri Tabatadze (Cádiz) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Suso.
28'Icono
Álvaro Rodríguez (Eibar) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
27'Icono
Falta de Álvaro Rodríguez (Eibar).

27'Icono
Iuri Tabatadze (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
26'Icono
Falta de Aritz Arambarri (Eibar).
26'Icono
García Pascual (Cádiz) ha recibido una falta en campo contrario.
26'Icono
Remate rechazado de Adu Ares (Eibar) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jon Guruzeta.

26'Icono
José Corpas (Eibar) ha recibido una falta en la zona defensiva.
23'Icono
Corner,Cádiz. Corner cometido por Aleix Garrido.
22'Icono
Remate rechazado de Suso (Cádiz) remate con la izquierda desde fuera del área.
22'Icono
Remate fallado por Marco Moreno (Eibar) remate de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina.

21'Icono
Corner,Eibar. Corner cometido por Iuri Tabatadze.
20'Icono
Lander Olaetxea (Eibar) ha recibido una falta en la banda izquierda.
20'Icono
Falta de Youssouf Diarra (Cádiz).
19'Icono
Remate fallado por Iuri Tabatadze (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Suso con un centro al área.

19'Icono
Falta de Lander Olaetxea (Eibar).
19'Icono
Youssouf Diarra (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
15'Icono
Remate fallado por José Corpas (Eibar) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
14'Icono
Corner,Eibar. Corner cometido por Bojan Kovacevic.

8'Icono
Marco Moreno (Eibar) ha recibido una falta en la zona defensiva.
8'Icono
Falta de Iuri Tabatadze (Cádiz).
7'Icono
Remate rechazado de Iuri Tabatadze (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Suso.
7'Icono
Corner,Cádiz. Corner cometido por Marco Moreno.

4'Icono
Falta de Iuri Tabatadze (Cádiz).
4'Icono
José Corpas (Eibar) ha recibido una falta en la zona defensiva.
2'Icono
Corner,Eibar. Corner cometido por Iker Recio.
Icono
Empieza primera parte.

Icono
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

0
