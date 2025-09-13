La magia de Suso y San Víctor para que el Cádiz CF siga en racha (1-0)

Suso hizo magia y Víctor Aznar se convirtió en santo con una actuación pletórica. El gaditano dio la victoria al Cádiz CF con su primer gol oficial, un tanto marca de la casa a la hora de encuentro. Pero que los tres puntos se quedaran en casa fue posible gracias al guardameta amarillo, que ofreció un recital de paradas hasta desesperar a los armeros. Su segundo tiempo fue memorable de principio a fin.

Este Cádiz CF sigue en racha, no sabe lo que es perder en LaLiga Hypermotion esta temporada y, además, cuenta por victorias sus encuentros en casa. Esta vez ante un combativo Eibar (1-0) en una cita que se decidió por detalles.

La gran novedad fue ver en el once titular a Iuri Tabatadze, la sensación de este inicio de la temporada en el Cádiz CF y en LaLiga Hypermotion. El georgiano ha roto la puerta para llegar a la titularidad a base de golazos, 'obligando' así a Gaizka Garitano a darle entrada en la alineación. El damnificado era el intermitente Brian Ocampo, clave ante Leganés y Albacete, pero totalmente desaparecido en San Sebastián.

Las otras dos modificaciones eran más o menos esperadas porque Bojan Kovacevic, ya en Cádiz tras su aventura con la selección de Serbia Sub 21, volvía a liderar el centro de una defensa que en casa pasaba a ser de cuatro hombres y no de cinco. Los que seguían eran Iza y Mario Climent por los laterales, con Iker Recio junto al balcánico en el eje de la retaguardia. Así pues, Pelayo Fernández pasaba al banquillo y Alfred Caicedo se caía de la convocatoria.

Y Sergio Ortuño tenía otra oportunidad de inicio para dar más consistencia en el centro del campo junto a Moussa Diakité, subiendo la posición de Yussi Diarra, que tenía cerca a Suso y Iuri Tabatadze.

Por lo demás, Víctor Aznar era el guardameta y Álvaro García Pascual otra vez se presentaba como la referencia en la punta de lanza.

Al otro lado estaba un Eibar que venía de ganar al Andorra en Ipurua, con un punto menos que los gaditanos. Y se presentaba en la capital gaditana con varios cambios en el once titular porque en el banquillo se quedaban los laterales Cubero (marcó un gol ante el Andorra) y Buta. También se quedaban esperando su oportunidad Sergio Álvarez y Alkain. Por ellos entraban Álvaro Rodríguez, Arrillaga, Olaetxea y Adu Ares. Y completaban el once titular Magunagoitia bajo palos, Marco Moreno y Aritz Arambarri en el centro de la zaga, Aleix Garrido en la sala de máquinas, y Corpas, Magunazelaia y Jon Guruzeta para dar un poco de 'vidilla' arriba.

Había ganas de ver de nuevo al Cádiz CF y más si Iuri salía de inicio. El ambiente, al menos de inicio, era muy diferente al de la temporada pasada. El público animaba sin descanso a los suyos y se percibía cierta ilusión. Ilusión que se transformaba en nervios cuando el Eibar merodeaba el área amarilla, como tras un fallo en el envío de Suso en los primeros minutos. Y es que al Cádiz CF le hace falta enmendarse en labores defensivas.

El Eibar salió mandón, jugando con tranquilidad, trenzando jugadas... Sin incomodar de verdad a Víctor Aznar, eso sí, pero el Cádiz CF no la olía. Únicamente se dejó sentir con los fogonazos de Iuri Tabatadze, que nunca se lo piensa y aprieta el gatillo. Esta vez sin acierto.

Tuvieron que pasar 20 minutos para que el Cádiz CF se dejara ver algo más por arriba, pero entonces entraba en juego la 'teoría de la manta' porque el equipo de Gaizka Garitano se quedaba en desventaja cuando el Eibar armaba la contra, aunque nunca terminaba de rematar la faena. Víctor Aznar seguía sin sudar.

Mientras el futbolista georgiano saca a relucir su talento con pinceladas y el portero visitante se confiaba en exceso, ninguno exhibía pegada. Nada de nada en un partido tan táctico como plomizo para el espectador. Sólo al final casi manda Álvaro García Pascual con ventaja a su equipo al intermedio. El luchador delantero malagueño estuvo a punto de aprovechar una indecisión en la zaga armera, pero Magunagoitia estuvo raudo y veloz para tapar su intento.

El Eibar perdona, pero Suso no

Apenas un minuto le bastó al Eibar para poner a prueba a Víctor Aznar en la segunda mitad. El futbolista jienense del Eibar se plantó solo ante el guardameta y se encontró con el arquero, que sacó el gol con su pecho.

Casi sin tiempo para asimilar el ataque, el delantero Jon Guruzeta se libró de la marca de Iker Recio y remató en plancha el esférico. Estaba muy cerca de la portería, pero salió muy desviado.

La réplica del Cádiz CF llegó con un chut de Iza desde la frontal que salió alto. Pero de inmediato la respuesta la tuvo Magunazelaia, quien cruzó demasiado el cuero cuando lo tenía todo a favor. Ni diez minutos hicieron falta para ver un escenario de encuentro totalmente diferente.

La actividad era tan frenética que Suso puso a prueba al meta vasco, Víctor Aznar salió de nuevo a los pies de Adu Ares y Tabatadze hizo estirarse a Magunagoitia después de un centro. Así hasta que Suso marcó su primer gol con el primer equipo amarillo. Un tanto a la hora de encuentro y marca de la casa, colocando el balón donde no podía llegar el cancerbero. El estadio se caía con su ídolo.

Y es que este Cádiz CF sufre mucho atrás, pero también tiene una pegada descomunal. A las pruebas hay que remitirse.

El siguiente en toparse con un pletórico Víctor Aznar fue Jon Bautista, recién entrado en el césped, que no pudo superar al guardameta del Cádiz CF tras una fenomenal asistencia de su compañero Corpas.

Fue entonces cuando Gaizka Garitano respondió a los cambios del Eibar con piernas frescas. Las del veloz Efe Aghama y el corpulento Dawda Camara para dar descanso a Iuri Tabatadze y Álvaro García Pascual.

Cádiz CF 1 Eibar 0 Ficha Técnica Cádiz CF: Víctor Aznar - Iza, Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent - Moussa Diakité, Sergio Ortuño - Suso (Álex, 87'), Yussi Diarra, Iuri Tabatadze (Efe Aghama, 71') - y Álvaro García Pascual (Dawda Camara, 71').

SD Eibar: Magunagoitia - Álvaro Rodríguez (Cubero, 65'), Marco Moreno, Aritz Arambarri, Arrillaga (Buta, 78') - Corpas, Olaetxea, Aleix Garrido, Adu Ares (Alkain, 65') - Magunazelaia (Javi Martínez, 78') y Jon Guruzeta (Jon Bautista, 65').

Gol: 1-0: Suso (60');

Árbitros: Eder Mallo Fernández, del comité castellano-leonés aunque bilbaíno de nacimiento, como árbitro principal. A los mandos del VAR estuvo Iván Caparrós Hernández, árbitro adscrito al colegio valenciano. Mostraron cartulina amarilla a los locales Iza y Álvaro García Pascual, y a los visitantes Álvaro Rodríguez, Buta y Peru Nolaskoain, este último en el banquillo.

Incidencias: 14.108 espectadores vieron en directo desde el Estadio la cita de la quinta jornada de LaLiga Hypermotion. Presencia de algunos seguidores armeros en las gradas del coliseo gaditano.

El entrenador del Cádiz CF acertó con las sustituciones. Mientras Efe Aghama ilusionaba aún más al cadismo, Dawda Camara ofrecía trabajo. Y en esas un penalti reclamaba cada escuadra.

Lo mejor es que el Cádiz CF, defendiendo con uñas y dientes, supo guardar la renta en un final en el que Suso se marchaba ovacionado cuando entraba Álex. El epílogo, con Víctor Aznar emergiendo de la nada e Iker Recio salvando el empate fue de otra galaxia.

Un Cádiz CF, que ahora visita al Málaga en La Rosaleda en el primer derbi de la temporada, que nunca pierde la fe ni la cara del encuentro. Así, y mientras siga en la ola, puede aspirar a todo. Con prudencia. De momento, once puntos de quince posibles.

