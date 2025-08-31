Garitano, entre lo obvio y la necesidad: «No hemos hecho un buen partido y por eso hay que mejorar el equipo»

Una vez más Gaizka Garitano no obviaba la realidad de un Cádiz que ganó, y eso es importante, pero que ni mucho menos estuvo bien y seguramente ni lo mereció. El entrenador cadista tiene claro que su equipo tiene mucha mejora por delante, a la par que espera un lunes con caras nuevas en el equipo.

«No hemos estado bien. No nos han creado demasiadas oportunidades pero lo cierto es que no hemos estado a gusto en todo el partido. Los cambios de Suso y Ocampo eran necesarios incluso antes porque no estábamos llegando bien a los centros de las bandas. Por no hacerlo antes hemos encajado un gol. Con cinco podíamos llegar mejor e incluso ser más ofensivos«.

El míster destacaba la dificultad del choque. «Era un partido complicado ante un gran rival. Hay que ganar este tipo de partidos porque la Liga es larga y complicada. Sé los jugadores que tiene el Albacete y los jugadores que han sacado del banquillo. Nos queda un día y tenemos que mejorar el equipo, el rival tiene muy buenos futbolistas».

A pesar del juego, Garitano no escondía su felicidad. «Estoy muy contento con el resultado. Lo más normal es que hubiera sido un empate pero este tipo de partidos hay que ganarlos también. Muchas veces fuera de casa hemos tenido más balón pero no hemos tenido la pegada de los rivales. Estoy contento con los resultados y el trabajo que estamos haciendo pero somos conscientes de lo que cuesta ganar«.

Sobre la polémica del gol anulado al Albacete, Garitano apuntaba que «no he visto ninguna imagen del gol anulado al Albacete. El año pasado fuimos nosotros el equipo con más expulsiones y penaltis en contra. Hemos peleado hasta el final y a veces se sacan los resultados con espíritus como en el día de hoy«.

Una clave del choque fue volver a los cinco atrás en la segunda parte. «Hemos hecho algo impopular. A veces un cambio defensivo, meter un defensa más, puede ser también un movimiento ofensivo. Ningún partido en esta categoría es fácil. Hay que estar preparado para todo. Lo importante también es que sin hacer un gran partido el público ha estado de diez. Si nosotros eso lo tenemos y tenemos que aprovecharlo», reconocía el entrenador vasco destacando que «se nos pone la piel de gallina y los contrarios se cagan vivos».

La importancia de fichar

Cuestionado por el mercado, al que apenas resta un día, Garitano quiere caras nuevas. «Mañana seguro habrá movimientos porque tenemos que mejorar el equipo. Las exigencias que tenemos son altas. Todos los equipos apuran hasta los últimos momentos y es normal que hasta última hora se produzcan movimientos. No queremos más jugadores sino más potencial en algunas situaciones«.

«Nosotros tenemos una muy buena plantilla, estoy contento en general, pero creemos que se puede mejorar», añadía.

Por otra parte, el entrenador destacaba que «durante la semana jugadores como Recio y De la Rosa han tenido molestias y han hecho el esfuerzo por jugar. De la Rosa tiene tocado al abductor y esperamos que no sea gran cosa», concluía.