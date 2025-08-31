Suscríbete a
  • Brian Ocampo (49') ,
  • Iuri Tabatadze (91')
2
1
Albacete
Albacete
  • Antonio Puertas (58')

LaLiga Hypermotion. Jornada 3 Domingo 31/08 17:00h. Árbitro Miguel González Díaz. Estadio Ramón de Carranza. Canal Ninguna

Cádiz - Albacete

Ocampo y Tabatadze ilusionan al cadismo (2-1)

LALIGa HYPERMOTION. 3ª JORNADA

El uruguayo se reivindica con un golazo y el georgiano se estrena de la mejor manera posible

El equipo de Gaizka Garitano compite y gana al Albacete en el último instante, pero la llegada de refuerzos importantes es clave en el último día del mercado

Cádiz - Albacete: resumen, resultado y goles (2-1)

Las alineaciones del Cádiz - Albacete

Brian Ocampo marcó el 1-0 ante el Albacete Balompié.
Brian Ocampo marcó el 1-0 ante el Albacete Balompié. NACHO FRADE
Antonio Valimaña

Antonio Valimaña

Cádiz

El Cádiz CF da la cara, compite e ilusiona, pero el Cádiz CF necesita algo más. Este lunes cierra el mercado de fichajes y el equipo pide refuerzos. Pero refuerzos que vengan para ser importantes. Ahora le toca a Cala jugar su partido en un último día de infarto, con el central y el delantero en la mente de todos. Son necesarios. Deben ser importantes.

Gaizka Garitano, fiel a su estilo, da forma a una plantilla que se lo va a dejar todo sobre el césped, pero que necesita mayor profundidad. De momento no pierde y se deja la vida para ganar. Esta vez al Albacete Balompié (2-1).

Nada que ver con el Cádiz CF de las últimas temporadas porque este equipo sí tiene alma. Y se puede ver en los goles de un recuperado para la causa (Brian Ocampo) y otro que acaba de llegar (Iuri Tabatadze). Los dos marcaron cuando todo parecía decidido al final de cada parte.

Un cambio puso en liza Gaizka Garitano para recibir al Albacete Balompié. Brian Ocampo, que marcó y brilló en Butarque, entró por Sergio Ortuño, debutante en el once aquel día. Estuvo el uruguayo, aunque no su asistente en Leganés, ya que Ontiveros era seria duda y no se terminó de recuperar de su lesión.

El resto del once titular fue el mismo para tratar de plantar batalla a un adversario tan activo arriba como descosido atrás en las dos primeras jornadas. Nada definitivo en una temporada tan larga.

Ontiveros no estuvo, pero sí Iuri Tabatadze. El georgiano, recién llegado a Cádiz, se sentaba en el banquillo a las primeras de cambio.

Apenas se estaban adaptando a la contienda unos y otros cuando llegó el primer mazazo. El Cádiz CF reclamaba una falta de Riki sobre Moussa Diakité al inicio de una jugada que acabó en gol del Albacete. El balón llegaba a Morci y su centro lo recogía Jefté. Al atacante cedido por el Olympiakos no le temblaba el pulso y superaba a Víctor Aznar después del clamoroso error de Iker Recio.

0-1 que no subió al marcador por lo que menos se esperaba. Y es que la acción de Riki sobre Moussa Diakité no era señalada por el árbitro, pero sí avisaba el VAR que el delantero canario de la escuadra manchega se había ayudado de su brazo. Alivio.

Cierto es que empezó algo mejor el equipo de Alberto González y que al Cádiz CF le costó algo más arrancar, pero poco a poco fue cogiendo onda. Poco antes de los 25 minutos de encuentro empezó el equipo de Gaizka Garitano a merodear la meta de Diego Mariño. Lo hizo con el balón parado de Suso, la velocidad de José Antonio de la Rosa y alguna jugada de talento de Brian Ocampo. Mientras, Álvaro García Pascual se jugaba el físico tratando de aprovechar alguna ocasión que no llegaba.

Los visitantes cuando atacaban lo hacían con mayor peligro por su extremo izquierdo. Ahí Morci aparecía con facilidad y en otro de sus envíos sí estuvo providencial Iker Recio, que celebraba su despeje, para evitar otro remate del insular Jefté.

Así, sin ocasiones claras de gol (salvo el tanto anulado al delantero del Albacete), se iba a llegar al final de una primera mitad con De la Rosa lesionado (Álex entraba en su lugar) y en la que la potencia de Moussa Diakité sacaba algunos aplausos al cadismo.

Pero en el último minuto de la larga prolongación apareció la calidad del Cádiz CF. Suso se internó en el área, aprovechó su momento y asistió a Brian Ocampo. Lo del uruguayo fue tremendo (1-0). Con tres deditos la puso donde no podía llegar Diego Mariño. El charrúa al fin quiere demostrar lo que es. O eso parece. Si sigue así sí que es un fichajazo.

Volver tras la maravilla de Brian Ocampo

La segunda mitad empezaba con el Albacete moviendo sus fichas. Entraba Higinio y también lo hacía Víctor Valverde, uno de los ex del Atlético Sanluqueño que bien podrían haber acabado en el Cádiz CF. Y los visitantes apretaban. Antonio Puertas, Morci y Riki ponían a prueba a un equipo cadista que en la misma jugada se salvó con las intervenciones de Víctor Aznar e Iker Recio.

La respuesta de los amarillos a la apuesta manchega la tenían Brian Ocampo con su atrevimiento y Suso con su talento. El encuentro tenía más chispa. Tanta chispa que otro centro del vizcaíno Morci (un filón por su banda) lo alojaba en la red Antonio Puertas con un testarazo de libro. Víctor Aznar se quedó sin reacción. 1-1 y otra vez en tablas poco antes de la hora de la cita.

Poco después cambió Gaizka Garitano a sus dos artistas (ya cansados) para buscar otra fórmula. La potencia de Alfred Caicedo y el remate de Roger Martí entraban por Suso y Brian Ocampo en un Cádiz CF que pasaba a jugar con tres centrales, dos carrileros, tres centrocampistas y dos delanteros.

Cádiz CF 1 Albacete Balompié 1

Ficha Técnica

  • Cádiz CF: Víctor Aznar - Iza (Isaac Obeng, 86'), Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent - Moussa Diakité, Yussi Diarra - De la Rosa (Álex, 45'), Suso (Caicedo, 64'), Brian Ocampo (Roger Martí, 64') - y Álvaro García Pascual (Iuri Tabatadze, 86').
  • Albacete Balompié: Diego Mariño - Fran Gámez (Dani Bernabéu, 89'), Javi Moreno, Javi Villar, Jogo (Víctor Valverde, 46') - Riki, Agus Medina, Ale Meléndez, Morci (Lazo, 89') - Antonio Puertas (Higinio, 78') y Jefté (Escriche, 46').
  • Goles: 1-0: Brian Ocampo (45' + 5'); 1-1: Antonio Puertas (58'); 2-1: Iuri (Tabtadze, 92').
  • Árbitros: Miguel González Díaz, del comité asturiano, como árbitro principal. A los mandos del VAR estuvo Alonso de Ena Wolf, del comité aragonés. Expulsó el entrenador visitante Alberto González en la prolongación de la cita. Vieron cartulina amarilla los locales Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent y De la Rosa, y los visitantes Antonio Puertas, Jefté y Escriche.
  • Incidencias: Encuentro de la tercera jornada de LaLiga Hypermotion. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Pepito Hernández, jugador del Cádiz CF en la década de los 60.

El estreno soñado

En la recta final el respeto era mutuo. A Iuri Tabatadze le tocaba debutar en un encuentro sin grandes oportunidades. Mejor sumar algo que perderlo todo debían pensar los protagonistas. A fin de cuentas esto acaba de empezar. Pero el georgiano quiere hacer historia en Cádiz. Él aprovechó una indecisión del joven Dani Bernabéu en el 92' para plantarse solo ante Diego Mariño y poner el 2-1. El Estadio se caía.

Luego Víctor Aznar puso su granito de arena con una buena parada en el último intento de los manchegos de golpe franco directo, ya con su entrenador expulsado.

Eso sí, el partido de este lunes en los despachos sería fundamental para aspirar a algo más.

90'+7'Icono
Final segunda parte, Cádiz 2, Albacete 1.
Icono
Final del partido, Cádiz 2, Albacete 1.
90'+7'Icono
Remate parado alto y por el centro de la portería. Javi Villar (Albacete) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de José Carlos Lazo.
90'+7'Icono
Corner,Albacete. Corner cometido por Victor Aznar.

90'+7'Icono
Remate parado por bajo a la izquierda. Agus Medina (Albacete) remate con la derecha desde fuera del área.
90'+6'Icono
Falta de Iker Recio (Cádiz).
90'+6'Icono
Dani Escriche (Albacete) ha recibido una falta en campo contrario.
90'+4'Icono
Higinio Marín (Albacete) ha visto tarjeta roja por pelearse.

90'+2'Icono
¡Gooooool! Cádiz 2, Albacete 1. Iuri Tabatadze (Cádiz) remate con la derecha desde el centro del área.
90'+1'Icono
Iker Recio (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
90'+1'Icono
Falta de Higinio Marín (Albacete).
90'
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.

90'Icono
Falta de Isaac Obeng (Cádiz).
90'Icono
Dani Escriche (Albacete) ha recibido una falta en campo contrario.
90'Icono
Cambio en Albacete, entra al campo José Carlos Lazo sustituyendo a Jon Morcillo.
90'Icono
Cambio en Albacete, entra al campo Daniel Bernabéu sustituyendo a Fran Gámez.

88'Icono
Fuera de juego, Albacete. Fran Gámez intentó un pase en profundidad pero Víctor Valverde estaba en posición de fuera de juego.
87'Icono
Iker Recio (Cádiz) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
87'Icono
Falta de Iker Recio (Cádiz).
87'Icono
Dani Escriche (Albacete) ha recibido una falta en campo contrario.

86'Icono
Cambio en Cádiz, entra al campo Iuri Tabatadze sustituyendo a García Pascual.
86'Icono
Cambio en Cádiz, entra al campo Isaac Obeng sustituyendo a Iza Carcelén.
86'Icono
Remate fallado por Jon Morcillo (Albacete) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
85'Icono
Remate fallado por Higinio Marín (Albacete) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Diego Mariño.

84'Icono
Mario Climent (Cádiz) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
84'Icono
Falta de Mario Climent (Cádiz).
84'Icono
Víctor Valverde (Albacete) ha recibido una falta en campo contrario.
83'Icono
Falta de Dani Escriche (Albacete).

83'Icono
Moussa Diakité (Cádiz) ha recibido una falta en la banda derecha.
83'Icono
Iker Recio (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
83'Icono
Falta de Higinio Marín (Albacete).
81'Icono
Remate rechazado de García Pascual (Cádiz) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Roger Martí con un centro al área.

81'Icono
Corner,Cádiz. Corner cometido por Fran Gámez.
79'
Se reanuda el partido.
78'Icono
Cambio en Albacete, entra al campo Higinio Marín sustituyendo a Antonio Puertas.
77'
Se reanuda el partido.

76'
El juego está detenido (Albacete).
76'
El juego está detenido (Cádiz).
76'Icono
Dani Escriche (Albacete) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
76'Icono
Iza Carcelén (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.

76'Icono
Falta de Dani Escriche (Albacete).
75'Icono
Falta de Roger Martí (Cádiz).
75'Icono
Víctor Valverde (Albacete) ha recibido una falta en campo contrario.
72'Icono
Corner,Cádiz. Corner cometido por Ale Meléndez.

71'
Se reanuda el partido.
70'
El juego está detenido debido a una lesión Antonio Puertas (Albacete).
69'Icono
Bojan Kovacevic (Cádiz) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
69'Icono
Antonio Puertas (Albacete) ha recibido una falta en la zona defensiva.

69'Icono
Falta de Bojan Kovacevic (Cádiz).
68'Icono
Remate fallado por Dani Escriche (Albacete) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jon Morcillo con un centro al área tras botar una falta.
67'Icono
Falta de Moussa Diakité (Cádiz).
67'Icono
Jon Morcillo (Albacete) ha recibido una falta en campo contrario.

66'Icono
Corner,Albacete. Corner cometido por Iza Carcelén.
65'Icono
Cambio en Cádiz, entra al campo Alfred Caicedo sustituyendo a Suso.
65'Icono
Cambio en Cádiz, entra al campo Roger Martí sustituyendo a Brian Ocampo debido a una lesión.
64'Icono
García Pascual (Cádiz) ha recibido una falta en campo contrario.

64'Icono
Falta de Javi Moreno (Albacete).
62'Icono
Corner,Cádiz. Corner cometido por Víctor Valverde.
61'Icono
Brian Ocampo (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
61'Icono
Falta de Ale Meléndez (Albacete).

59'Icono
¡Gooooool! Cádiz 1, Albacete 1. Antonio Puertas (Albacete) remate de cabeza desde el centro del área.
57'Icono
Remate parado. Bojan Kovacevic (Cádiz) remate de cabeza desde el centro del área.
57'Icono
Corner,Cádiz. Corner cometido por Fran Gámez.
55'Icono
Fuera de juego, Albacete. Ale Meléndez intentó un pase en profundidad pero Víctor Valverde estaba en posición de fuera de juego.

55'Icono
Remate parado. Jon Morcillo (Albacete) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo.
55'Icono
Remate rechazado de Riki Rodríguez (Albacete) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Dani Escriche.
55'Icono
Remate fallado por Antonio Puertas (Albacete) remate con la derecha desde muy cerca que se pierde por la izquierda. Asistencia de Fran Gámez con un centro al área.
52'Icono
García Pascual (Cádiz) ha recibido una falta en campo contrario.

52'Icono
Falta de Javi Villar (Albacete).
51'Icono
Remate fallado por Brian Ocampo (Cádiz) remate con la izquierda desde fuera del área.
50'Icono
Remate fallado por Víctor Valverde (Albacete) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha tras botar una falta.
49'Icono
Falta de Brian Ocampo (Cádiz).

49'Icono
Ale Meléndez (Albacete) ha recibido una falta en la banda derecha.
49'Icono
Fuera de juego, Cádiz. Brian Ocampo intentó un pase en profundidad pero García Pascual estaba en posición de fuera de juego.
48'Icono
Remate rechazado de Dani Escriche (Albacete) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jon Morcillo.
Icono
Empieza segunda parte Cádiz 1, Albacete 0.

45'+7'Icono
Final primera parte, Cádiz 1, Albacete 0.
45'Icono
Cambio en Albacete, entra al campo Víctor Valverde sustituyendo a Jefté Betancor.
45'+5'Icono
¡Gooooool! Cádiz 1, Albacete 0. Brian Ocampo (Cádiz) remate con la derecha desde el centro del área.
45'Icono
Cambio en Albacete, entra al campo Dani Escriche sustituyendo a Jonathan Gómez.

45'+5'Icono
Falta de Youssouf Diarra (Cádiz).
45'+5'Icono
Ale Meléndez (Albacete) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+4'Icono
Riki Rodríguez (Albacete) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+4'Icono
Falta de Youssouf Diarra (Cádiz).

45'+1'
Se reanuda el partido.
45'+1'Icono
Cambio en Cádiz, entra al campo Álex Fernández sustituyendo a José Antonio de la Rosa debido a una lesión.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.
45'
El juego está detenido debido a una lesión José Antonio de la Rosa (Cádiz).

44'Icono
José Antonio de la Rosa (Cádiz) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
44'Icono
Antonio Puertas (Albacete) ha recibido una falta en la zona defensiva.
44'Icono
Falta de José Antonio de la Rosa (Cádiz).
42'Icono
Corner,Albacete. Corner cometido por Iza Carcelén.

41'Icono
García Pascual (Cádiz) ha recibido una falta en campo contrario.
41'Icono
Falta de Javi Moreno (Albacete).
40'Icono
Remate fallado por Riki Rodríguez (Albacete) remate con la derecha muy escorado desde la derecha.
36'Icono
José Antonio de la Rosa (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.

36'Icono
Falta de Antonio Puertas (Albacete).
35'Icono
Corner,Albacete. Corner cometido por Iza Carcelén.
33'
Se reanuda el partido.
31'
El juego está detenido debido a una lesión Agus Medina (Albacete).

31'Icono
Falta de Iker Recio (Cádiz).
31'Icono
Agus Medina (Albacete) ha recibido una falta en la zona defensiva.
28'Icono
Javi Villar (Albacete) ha recibido una falta en la zona defensiva.
28'Icono
Falta de García Pascual (Cádiz).

26'Icono
Falta de Brian Ocampo (Cádiz).
26'Icono
Ale Meléndez (Albacete) ha recibido una falta en la zona defensiva.
26'Icono
Fuera de juego, Cádiz. Youssouf Diarra intentó un pase en profundidad pero Moussa Diakité estaba en posición de fuera de juego.
25'Icono
Corner,Cádiz. Corner cometido por Fran Gámez.

25'Icono
Remate rechazado de Brian Ocampo (Cádiz) remate con la derecha desde el centro del área.
23'Icono
Corner,Cádiz. Corner cometido por Jonathan Gómez.
23'Icono
Remate rechazado de Brian Ocampo (Cádiz) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de García Pascual.
21'Icono
Corner,Cádiz. Corner cometido por Jonathan Gómez.

19'Icono
Falta de José Antonio de la Rosa (Cádiz).
19'Icono
Ale Meléndez (Albacete) ha recibido una falta en la zona defensiva.
18'Icono
Antonio Puertas (Albacete) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
18'Icono
Mario Climent (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.

18'Icono
Falta de Antonio Puertas (Albacete).
17'Icono
Jefté Betancor (Albacete) ha visto tarjeta amarilla.
15'Icono
Fuera de juego, Albacete. Javi Villar intentó un pase en profundidad pero Jefté Betancor estaba en posición de fuera de juego.
15'Icono
Remate rechazado de Suso (Cádiz) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de García Pascual.

14'Icono
Falta de Ale Meléndez (Albacete).
14'Icono
Suso (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
12'Icono
Falta de Javi Moreno (Albacete).
12'Icono
García Pascual (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.

10'
Revisión del VAR: Albacete Gol (Agus Medina).
10'
Se reanuda el partido.
10'
El juego está detenido debido a una lesión Youssouf Diarra (Cádiz).
8'Icono
Mano de Jefté Betancor (Albacete).

8'
GOL ANULADO POR EL VAR: Jefté Betancor (Albacete) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.
Icono
Empieza primera parte.
Icono
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

