Ocampo y Tabatadze ilusionan al cadismo (2-1)

El Cádiz CF da la cara, compite e ilusiona, pero el Cádiz CF necesita algo más. Este lunes cierra el mercado de fichajes y el equipo pide refuerzos. Pero refuerzos que vengan para ser importantes. Ahora le toca a Cala jugar su partido en un último día de infarto, con el central y el delantero en la mente de todos. Son necesarios. Deben ser importantes.
Gaizka Garitano, fiel a su estilo, da forma a una plantilla que se lo va a dejar todo sobre el césped, pero que necesita mayor profundidad. De momento no pierde y se deja la vida para ganar. Esta vez alAlbacete Balompié (2-1).
Nada que ver con el Cádiz CF de las últimas temporadas porque este equipo sí tiene alma. Y se puede ver en los goles de un recuperado para la causa (Brian Ocampo) y otro que acaba de llegar (Iuri Tabatadze). Los dos marcaron cuando todo parecía decidido al final de cada parte.
Un cambio puso en liza Gaizka Garitano para recibir al Albacete Balompié. Brian Ocampo, que marcó y brilló en Butarque, entró por Sergio Ortuño, debutante en el once aquel día. Estuvo el uruguayo, aunque no su asistente en Leganés, ya que Ontiveros era seria duda y no se terminó de recuperar de su lesión.
El resto del once titular fue el mismo para tratar de plantar batalla a un adversario tan activo arriba como descosido atrás en las dos primeras jornadas. Nada definitivo en una temporada tan larga.
Ontiveros no estuvo, pero sí Iuri Tabatadze. El georgiano, recién llegado a Cádiz, se sentaba en el banquillo a las primeras de cambio.
Apenas se estaban adaptando a la contienda unos y otros cuando llegó el primer mazazo. El Cádiz CF reclamaba una falta de Riki sobre Moussa Diakité al inicio de una jugada que acabó en gol del Albacete. El balón llegaba a Morci y su centro lo recogía Jefté. Al atacante cedido por el Olympiakos no le temblaba el pulso y superaba a Víctor Aznar después del clamoroso error de Iker Recio.
0-1 que no subió al marcador por lo que menos se esperaba. Y es que la acción de Riki sobre Moussa Diakité no era señalada por el árbitro, pero sí avisaba el VAR que el delantero canario de la escuadra manchega se había ayudado de su brazo. Alivio.
Cierto es que empezó algo mejor el equipo de Alberto González y que al Cádiz CF le costó algo más arrancar, pero poco a poco fue cogiendo onda. Poco antes de los 25 minutos de encuentro empezó el equipo de Gaizka Garitano a merodear la meta de Diego Mariño. Lo hizo con el balón parado de Suso, la velocidad de José Antonio de la Rosa y alguna jugada de talento de Brian Ocampo. Mientras, Álvaro García Pascual se jugaba el físico tratando de aprovechar alguna ocasión que no llegaba.
Los visitantes cuando atacaban lo hacían con mayor peligro por su extremo izquierdo. Ahí Morci aparecía con facilidad y en otro de sus envíos sí estuvo providencial Iker Recio, que celebraba su despeje, para evitar otro remate del insular Jefté.
Así, sin ocasiones claras de gol (salvo el tanto anulado al delantero del Albacete), se iba a llegar al final de una primera mitad con De la Rosa lesionado (Álex entraba en su lugar) y en la que la potencia de Moussa Diakité sacaba algunos aplausos al cadismo.
Pero en el último minuto de la larga prolongación apareció la calidad del Cádiz CF. Suso se internó en el área, aprovechó su momento y asistió a Brian Ocampo. Lo del uruguayo fue tremendo (1-0). Con tres deditos la puso donde no podía llegar Diego Mariño. El charrúa al fin quiere demostrar lo que es. O eso parece. Si sigue así sí que es un fichajazo.
Volver tras la maravilla de Brian Ocampo
La segunda mitad empezaba con el Albacete moviendo sus fichas. Entraba Higinio y también lo hacía Víctor Valverde, uno de los ex del Atlético Sanluqueño que bien podrían haber acabado en el Cádiz CF. Y los visitantes apretaban. Antonio Puertas, Morci y Riki ponían a prueba a un equipo cadista que en la misma jugada se salvó con las intervenciones de Víctor Aznar e Iker Recio.
La respuesta de los amarillos a la apuesta manchega la tenían Brian Ocampo con su atrevimiento y Suso con su talento. El encuentro tenía más chispa. Tanta chispa que otro centro del vizcaíno Morci (un filón por su banda) lo alojaba en la red Antonio Puertas con un testarazo de libro. Víctor Aznar se quedó sin reacción. 1-1 y otra vez en tablas poco antes de la hora de la cita.
Poco después cambió Gaizka Garitano a sus dos artistas (ya cansados) para buscar otra fórmula. La potencia de Alfred Caicedo y el remate de Roger Martí entraban por Suso y Brian Ocampo en un Cádiz CF que pasaba a jugar con tres centrales, dos carrileros, tres centrocampistas y dos delanteros.
Cádiz CF 1 Albacete Balompié 1
Ficha Técnica
Cádiz CF:
Víctor Aznar - Iza (Isaac Obeng, 86'), Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent - Moussa Diakité, Yussi Diarra - De la Rosa (Álex, 45'), Suso (Caicedo, 64'), Brian Ocampo (Roger Martí, 64') - y Álvaro García Pascual (Iuri Tabatadze, 86').
Albacete Balompié:
Diego Mariño - Fran Gámez (Dani Bernabéu, 89'), Javi Moreno, Javi Villar, Jogo (Víctor Valverde, 46') - Riki, Agus Medina, Ale Meléndez, Morci (Lazo, 89') - Antonio Puertas (Higinio, 78') y Jefté (Escriche, 46').
Goles:
1-0: Brian Ocampo (45' + 5'); 1-1: Antonio Puertas (58'); 2-1: Iuri (Tabtadze, 92').
Árbitros:
Miguel González Díaz, del comité asturiano, como árbitro principal. A los mandos del VAR estuvo Alonso de Ena Wolf, del comité aragonés. Expulsó el entrenador visitante Alberto González en la prolongación de la cita. Vieron cartulina amarilla los locales Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent y De la Rosa, y los visitantes Antonio Puertas, Jefté y Escriche.
Incidencias:
Encuentro de la tercera jornada de LaLiga Hypermotion. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Pepito Hernández, jugador del Cádiz CF en la década de los 60.
El estreno soñado
En la recta final el respeto era mutuo. A Iuri Tabatadze le tocaba debutar en un encuentro sin grandes oportunidades. Mejor sumar algo que perderlo todo debían pensar los protagonistas. A fin de cuentas esto acaba de empezar. Pero el georgiano quiere hacer historia en Cádiz. Él aprovechó una indecisión del joven Dani Bernabéu en el 92' para plantarse solo ante Diego Mariño y poner el 2-1. El Estadio se caía.
Luego Víctor Aznar puso su granito de arena con una buena parada en el último intento de los manchegos de golpe franco directo, ya con su entrenador expulsado.
Eso sí, el partido de este lunes en los despachos sería fundamental para aspirar a algo más.
