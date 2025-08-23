El Ocampo que el cadismo desea

Si hubo algo realmente positivo (entre otras cosas) en la visita del Cádiz CF a Leganés fue la actuación de Brian Ocampo. Al uruguayo, más allá del gol del empate en Butarque (1-1), se le vio enchufado, implicado y con ganas de revertir su situación personal.

Al sudamericano le queda un año de contrato con el Cádiz CF y salvo sorpresa va a continuar con los amarillos en Segunda esta temporada. Desde La Tacita de Plata intentará volver a ser aquel futbolista que ilusionó al cadismo en su primera temporada, entonces con el Cádiz CF en Primera.

Pero llegó su grave lesión y Brian Ocampo nunca más fue el mismo. Tal es así que el siguiente curso, el del descenso a Segunda, el charrúa lo pasó prácticamente en blanco y la 'pinceladita' la dejó al final en la desesperante cita en Almería, aquel humillante duelo que acabó con una apabullante derrota (6-1) que terminaba con la última etapa de los gaditanos en la máxima categoría del balompié nacional.

Brian Ocampo es el '10' del Cádiz CF. ARABA PRESS

El siguiente ejercicio, que fue el pasado, Brian Ocampo se quedó en tierras gaditanas aunque su intención era salir. Aunque se esperaba mucho de él, el uruguayo volvió a firmar otra actuación descorazonadora. Algunos detallitos puntuales y nada más.

Terminado el pasado curso ya se habían cumplido tres de los cuatro años de contrato con el Cádiz CF y todo apuntaba a una salida, pero entonces el club aseguró que Brian Ocampo (por unas u otras razones) no estaba en la rampa de salida e iba a seguir defendiendo el escudo del Cádiz CF en LaLiga Hypermotion.

Recuperar el crédito perdido y ganarse el cariño de la afición no será sencillo. Por ahora ha sido suplente en los dos encuentros, pero ya lleva el mismo número de goles que en las tres temporada anteriores. Es decir, uno.

Brian Ocampo celebra con Javi Ontiveros su gol en Butarque ante el Leganés. ARABA PRESS

Buena sociedad con Ontiveros

El de Butarque ha servido para ilusionar al cadismo por su brillante finalización, tras rematar el uruguayo a las mil maravillas un envío de Ontiveros desde el saque de esquina. «El balón parado es muy importante y ha salido todo. Nos quedamos con los últimos minutos del equipo buscando el gol pero no se pudo dar», señaló en los medios oficiales del Cádiz CF al acabar el encuentro en Butarque.

Esa definición no lo es todo. Durante algo más de media hora que estuvo sobre el rectángulo de juego, a Brian Ocampo se le vio diferente, comprometido con la causa y formando una buena sociedad con Ontiveros.

Bien es cierto que incluso pudo dar la victoria al Cádiz CF en dos ocasiones (sobre todo en la segunda en un mano a mano frente al guardameta pepinero Juan Soriano), pero faltó poner la guinda. Pese a ello, Brian Ocampo aseguró: «Creo que sacamos un punto valioso, en un campo complicado como el del Leganés. El encuentro estaba igualado, las últimas ocasiones las tuvimos nosotros para ganar, pero sacamos un buen punto con el empate».

🗣️Brian Ocampo: "Sacamos un punto valioso, en un campo complicado como el del Leganés"



👉El delantero cadista atendió a los medios oficiales para valorar el empate frente al Leganés.



🔗Más información en la web oficial. pic.twitter.com/QCnTrSStIw — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) August 22, 2025

Ahora queda lo más difícil y es que, de una vez por todas, Brian Ocampo muestre todo su potencial en el Cádiz CF, ese que se ha ido asomando por momentos pero nunca ha terminado de explotar. Recuperar al desequilibrante jugador que parecía perdido es una de las grandes tareas de Gaizka Garitano esta temporada. Y es que formando equipo con futbolistas como Suso y Ontiveros puede ser el fichaje oculto de esta nueva temporada.

Mientras habrá que mantener los pies sobre el suelo y no lanzar las campanas al vuelo porque a Brian Ocampo siempre le faltó asentarse y demostrarlo realmente. Ahora sí es su última oportunidad. En sus pies está aprovecharlo porque el tren no pasará mucho más por su puerta.