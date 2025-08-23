Gaizka Garitano: «El empate ha sido justo»

El Cádiz CF obtuvo un positivo empate en su visita a Butarque. Los amarillos, que no estuvieron especialmente clarividentes en ataque y que concedieron en el tanto del Leganés, supieron reaccionar en el segundo tiempo a través de los cambios y de un buen Brian Ocampo, que puso la igualada en el marcador con un bonito tanto. Además, el uruguayo pudo ofrecer la victoria, pero ni él ni Diarra ni Ontiveros acertaron. Tras el encuentro, Gaizka Garitano compareció en rueda de prensa y reconocía que el resultado había sido «justo porque ellos también han tenido una clara en el segundo tiempo y nosotros hemos podido ganar al final. El partido ha tenido diferentes fases y ellos han empezado más fuertes. Cuando mejor estábamos ha llegado el gol. Luego, con los cambios hemos estado mejor y hemos estado cerca de ganar. El empate es justo, las estadísticas son parecidas y creo que se ha visto muy buen partido«, manifestaba el técnico vasco.

Preguntado por el efecto de Ontiveros en el partido, Garitano respondía que «todo es importante. Cambios y balón parado son dos de las variables que más influyen en esta categoría. Todos lo han hecho perfecto, hemos ido de menos a más y hemos estado a punto de ganar. Acabamos con buenas sensaciones ante un rival que viene de Primera«. Por otro lado, el escenario no estaba en las mejores condiciones para la práctica futbolística, algo a lo que el técnico vasco restaba importancia. »Todos de verde, al final estaba todo el campo pintado, pero estaba mal para los dos equipos«.

Por último era preguntado por el cambio realizado en el descanso, en el que Garitano quitó a Ortuño y dio entrada a Alfred Caicedo para cambiar el dibujo táctico. «Hemos cambiado de sistema y en las basculaciones estábamos sufriendo. Con cinco hemos sido más ofensivos y hemos tenido más claridad arriba. Nos hemos adaptado bien al cambio», finalizaba.