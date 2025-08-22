La esquinita amarilla disfruta en Butarque

La esquinita del estadio de Butarque donde se colocron los cadistas.

No jugaba el Cádiz en Leganés desde el 28 de marzo de 2004, día en el que el entonces equipo recién ascendido a Segunda con Jose González se imponía 0-1 con un gol de Dani Navarrete.

Desde entonces, gaditanos y pepineros no se veían las caras en el sur de Madrid hasta este mes de agosto de 2025 en el que la hinchada amarilla ha vuelto a disfrutar con su equipo, sobre todo tras la reacción con el gol de Ocampo, que tuvo en sus pies la victoria en el añadido.

La afición cadista, como el equipo de Garitano, fue de menos a más y acabó disfrutando del punto conseguido tras temerse lo peor en el descanso, donde los amarillos perdían 1-0.

La afición gaditana felicitó a sus jugadores. CCF

Al final del encuentro, jugadores amarillos y aficionados gaditanos celebraron el empate cosechado tras ir perdiendo.

