Otro Primera viene a por Brian Ocampo

No le salen las cosas pero al chaval se le ve con ganas esta pretemporada. Brian Ocampo es consciente desde hace ya mucho tiempo que lo que está dando en el Cádiz CF está muy por debajo de lo que parecía evidente iba a dar recién llegado hace ya unos veranos que llegó para reforzar a un equipo de Primera que apostaba por él para subir el nivel del grupo.

Comenzó fino y destacando hasta que en un partido en Barcelona dio la cara una lesión de rodilla que no fue bien diagnosticadas en los exámenes médicos que se han de pasar antes de firmar un fichaje. Desde entonces, todo ha sido humo en un jugador al que, además, había que sumarla un hándicap, la salud mental.

Y es que la aventura gaditana, y como tal europea, de Ocampo en el Cádiz CF ha sido la primera a la que se ha embarcado un jugador joven que lo ha pasado realmente mal alejado de su entorno, de su familia, de su gente. así lo ha manifestado en el club y así siempre se le ha comprendido.

Sin embargo, a veces parecía que todos esos fantasmas huían de su cabeza en cuanto el llegaba un balón a sus pies, pero entre la mala dinámica del equipo, su falta de continuidad y su consabida irregularidad todo se iba a negro cada vez que lo intentaba.

A fuerza de ir cumpliendo años, el internacional charrúa no ha tenido otra que ir madurando y ya parece que los problemas se centran exclusivamente en su rendimiento deportivo, el único al que se puede arreglar para que su felicidad se estabilice. Además, su importante salario le hace ser una merma en el equilibrio económico de un Cádiz CF que no ha parado de moverlo por el mercado en busca de un buen postor que hasta el momento no ha aparecido.

Sí que salió hace ya un tiempo el interés de un equipo que ahora ha vuelto a renovarlo. Se trata del Deportivo Alavés, club de Primera que ya hace una temporada y media se interesó en el uruguayo para reforzarse en un mercado de invierno en el que finalmente no se dio.

Ahora, con el Cádiz CF en Segunda y el Alavés en Primera, y con un Ocampo medio deprimido en una entidad donde ha perdido el favor de la grada, quizás lo mejor para todos es que este interés del club vitoriano se verbalice y pueda darse una salida en la que todos saldrían contentos. Eso, en el caso de que Ocampo responsa en Mendizorroza -en el caso de que se dé la operación- a todas expectativas que ha dejado acumuladas en Carranza.

A Ocampo, que siempre se ha rumoreado su posible vuelta a Nacional de Montevideo, le queda un año de contrato con el Cádiz CF. Si ya la semana pasada el recién ascendido a Primera Elche venía a por Chust y hace nada el histórico de la Brasileirao Botafogo a por Chris Ramos, ahora parece que es turno de Brian.

