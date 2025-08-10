Los penaltis dejan el Trofeo Carranza en Cádiz

El Cádiz CF comenzará el campeonato liguero con un nuevo Trofeo Carranza en sus vitrinas. El undécima de la historia para los amarillos, que empataron a uno contra el Córdoba CF y tuvieron que acudir a la tanda de penaltis para imponerse a los de Iván Ania. Una imagen positiva de los de Garitano en el último amistoso, aunque con bastantes detalles por mejorar para la competición oficial.

Consciente de estar disputando la última prueba de pretemporada antes de lo verdaderamente importante, que es el campeonato liguero que inicia el próximo domingo, Gaizka Garitano confió en el, posiblemente, once más reconocible del que dispone a falta de los «tres o cuatro» fichajes que a su juicio necesita el equipo.

Víctor Aznar ocupó la portería, mientras que la línea defensiva la formaron, de derecha a izquierda, Iza Carcelén, Bojan Kovacevic, Iker Recio y Mario Climent. Una de las sorpresas llegaba en el centro del campo con Yussi Diarra acompañando a Moussa Diakité. Y, en el frente de ataque, el técnico vasco no se guardó absolutamente nada: Dela por la derecha, Suso de mediapunta, Ontiveros por la izquierda y Álvaro García Pascual como máxima referencia. Un once que, a priori, no debería distar mucho de lo que veamos el próximo domingo contra el CD Mirandés.

Once del Cádiz ante el Córdoba NACHO FRADE

Muchas ocasiones y ningún gol en el primer tiempo

Pero antes de eso el Cádiz CF debía presentarse ante su afición mostrando una buena imagen de garantías y demostrando estar preparado para lo verdaderamente serio. La realidad es que el primer tiempo fue entretenido, con ocasiones para ambos conjuntos, aunque los amarillos ganaron en número y en claridad de las mismas. Ya en el minuto 1, Álvaro García Pascual encontraba el fondo de la red, pero su posición era antirreglamentaria y el tanto, por ende, anulado. Antes del minuto 10 era Suso el que trataba de abrir el marcador. El flamante fichaje cadista probaba suerte con un disparo lejano que Carlos Marín mandaba a saque de esquina.

La respuesta del Córdoba no se haría esperar. Aprovechando un descuido de concentración del bloque amarillo, Carracedo se plantaba ante Víctor Aznar y su disparo era maravillosamente repelido por el guardameta brasileño del Cádiz CF. El ritmo del partido en cuanto a ocasiones parecía disminuir y ambos equipos mostraban la sensación de estar más asentados en el terreno de juego. El conjunto cordobesista buscaba hacer daño por el costado derecho, mientras que los amarillos demostraban la capacidad de sus dos jugadores diferenciales, Suso y Ontiveros, para permutar posiciones y generar amenaza en el cuadro rival.

⚡️🏎️ Un día más 𝘃𝗼𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼 pic.twitter.com/xzViDUvdHp — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) August 9, 2025

Antes del descanso sería José Antonio de la Rosa el que gozaría de las oportunidades en el Cádiz CF. La primera de ellas en el minuto 24, cuando conectó un disparo potente y lejano que casi se cuela por la escuadra de la portería de Carlos Marín. La segunda de ellas rozando la pausa, en el minuto 40, y desaprovechando un buen servicio al segundo palo que no lograba dirigirlo a la meta cordobesa.

Los penaltis dictaron sentencia

Gaizka Garitano quitó a Suso tras el descanso y dio entrada a Brian Ocampo. Una sustitución cantada porque así lo había desvelado el técnico en la rueda de prensa previa. Tras unos minutos de tanteo iniciales en los que el Cádiz parecía ser más incisivo que el Córdoba, el tanto amarillo llegaría a la hora de partido. Ontiveros encontraba a Mario Climent y el lateral, como si fuera un extremo, recortaba a un defensor y definía con la diestra para adelantar al cuadro cadista en el Trofeo Carranza. Una ventaja que se pudo ver ampliada en el minuto 68 cuando Brian Ocampo, tras una buena acción individual, servía un pase de la muerte que remataba hacia su propia portería un central visitante que se estrellaba en el larguero.

🎻 Ese recorte tenía música



🔟 la definición



⚽️ Así fue el golazo de Mario Climent. pic.twitter.com/GMAi6gaqCU — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) August 9, 2025

Pero el Córdoba no había dicho la última palabra y Sergi Guardiola, en el minuto 82, ponía el empate al aprovechar un mal rechace de Víctor Aznar. Las tablas serían el resultado final y el punto de penalti sería el encargado de dirimir al campeón del LXXI Trofeo Carranza.

En el Cádiz lanzaron Roger Martí, Ortuño, Marcos Denia, Moussa Diakité, brian Ocampo, Obeng e Iker Recio, siendo el de Torrent el que falló el primer disparo. Por parte del Córdoba, Albarrán, Carracedo, Kevin Medina y Requena acertaron, mientras que Sergi Guardiola e Isma Ruiz, siendo este el definitivo y decisivo, se toparon con un gran Víctor Aznar. Por lo tanto, el Cádiz CF se proclama campeón del Trofeo Carranza y deja un buen sabor de boca antes del estreno contra el Mirandés el próximo domingo 17.