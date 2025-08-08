Cádiz CF: ¿Cuántos fichajes faltan? ¿Qué posiciones? Garitano responde

Queda trabajo, tela que cortar, bastantes peonás negociando y viendo jugadores, en definitiva quedan muchas cosas por hacer en una plantilla, la del Cádiz CF, que ni mucho menos está completa. Todo lo contrario. Gaizka Garitano, entrenador amarillo, ha dado un bofetón a modo de golpe de realidad dejando claro que «nos faltan 3 o 4 fichajes por venir». Ya solo falta que ese número de jugadores vengan de verdad y no le pase al vasco como en el último mercado, el de invierno, en el que esperó más jugadores y no llegaron.

No obstante, si algo tiene el entrenador cadista, como seguramente el resto de colegas de banquillos, es paciencia. «Los jugadores llegan en la última semana la mayoría y ya hemos disputado varios partidos. Cada vez se hacen las cosas más tarde, todos los equipos, el mercado está así. Tenemos que ser pacientes. Nos faltan jugadores todavía pero también tienen que salir también varios futbolistas. Hay jugadores que deben llegar porque los necesitamos para completar la plantilla«, reconoce.

Analizando lo que ha llegado, el vasco destaca que «estamos dentro de lo que manda el mercado y lo que se está viendo. Hay jugadores que tienen que salir y es lo que hay. Esas operaciones van dentro de lo normal y los equipos estamos justitos de nivel, así estamos todos».

¿Hay posibilidad de que algunos de los que no cuentan se queden finalmente, veáse Sobrino? «No voy a hablar de nombres. Todos los jugadores saben en la situación que están. En estos 20 días puede pasar de todo. Veremos cuando acabe el mes como queda la plantilla. Son situaciones contractuales y económicas que están por encima de las deportivas».

«Los jugadores que no cuentan tienen un comportamiento muy bueno. Hablo con ellos casi todos los días. Una cosa es lo personal y otro lo profesional. Hay jugadores que están en una situación de poder salir por diferentes cuestiones. La convivencia es sana entendiendo que para mi es difícil gestionar eso, al igual que para el club. Se vive con respeto máximo», destaca el técnico amarillo.

Garitano está contento, aunque no lo parezca. Él pide lo que puede y le dan lo que se puede. «Hablamos siempre de perfiles, los entrenadores no hacemos los fichajes, los hace la dirección deportiva. Atendiendo a los criterios económicos del club. El año pasado más de 15 entrenadores fueron destituidos por eso los fichajes los hace la entidad. Necesitamos un central, un centrocampista, un extremo rápido y a pie cambiado. Eso es lo que necesitamos. Estamos en comunicación constante con Cala y Vizcaíno. A cada hora estamos hablando pero los entrenadores no manejamos el mercado«.

Asimismo, deja claro que todo tiene un proceso. «Estamos en una fase de reestructuración de la plantilla. Falta gente por venir y por sacar y tiene que cuadrar todo dentro de unos números. Hay que tomar decisiones para que todo cuadre. Esas decisiones tienen que desembocar en un buen equipo y que cuadre en los números. Todo no se hace en 20 días, el cambio que necesita el club no se hace en pocos días.

Respecto a que Suso y Ontiveros jueguen juntos lo tiene claro. «Los jugadores buenos son compatibles siempre pero tienen que estar bien físicamente. Suso y Ontiveros no están al cien por cien porque han tenido problemas físicos. En la medida que están bien son dos jugadores importantes que me encantan y que en la medida que estén bien serán muy necesarios en el equipo«, concluye.