Tabatadze, nuevo fichaje del Cádiz CF: «Soy rápido, explosivo y fuerte»

El responsable de los fichajes cadistas, Juan Cala, fue el encargado de presentar al nuevo refuerzo, el extremo Iuri Tabatadze. El sevillano fue claro y conciso a la hora de definirlo. «Viene a completar a una plantilla para la posición que estábamos buscando porque es un extremo que puede jugar en ambas bandas y que físicamente nos soportara esa profundidad que creemos que necesita la plantilla y que sobre todo tenga gol y disparo. Iuri reunía todas las condiciones».

Cala explicó también que «ha sido una operación complicada de traspaso porque el club en el que estaba actualmente todavía estaba en competición y él es un jugador importante que, además, se ha llevado casi toda su vida en este club, salvo un año que estuvo es Eslovenia. Al final, se concretó felizmente para nosotros y para el jugador, porque él está deseoso de entrar a jugar en la Liga española. Tenemos mucha confianza depositada en él, y él tiene una ilusión tremenda; eso se le ve en la cara».

Ya en inglés, y con traductor de por medio, el georgiano dedicó unas palabras a su nuevo club. «Estoy muy feliz de estar en este club y de formar parte de una organización tan importante; vengo con muchas ganas y con el deseo de ayudar al equipo. Ya he recibido varios mensajes de los aficionados demostrándome su cariño y el calor de los cadistas; estoy deseando ponerme ya a disposición del míster y poder debutar lo antes posible».

El nuevo jugador cadista para los próximos tres años se define como «rápido, explosivo y fuerte».

De su primera toma de contacto con el vestuario dice estar agradecido por el «recibimiento caluroso de todos» puesto que asegura que todos sus nuevos compañeros se dirigen a él con el ánimo de que se adapte rápido»

Lleva poco en su nueva ciudad, lo justo «para dar varios paseos» y tener las ganas suficientes «de seguir conociéndola»

Además, contó que él supo del interés del Cádiz CF por hacerse con sus servicios tras una llamada de su agente, al que le dijo que estaba «encantado de venir aquí».

Tabatadze tiene claro que lo primero para alcanzar la selección absoluta de su país es «destacar aquí en el Cádiz CF ya después pensar en el equipo nacional»

Cala fue preguntado por el precio del traspaso, algo que no facilitó por política del club «de no decir nunca las cantidades de las operaciones», pero sí que aclaró que el club del que procede Tabatadze -FC Iberia 1999- «sí que se queda con un porcentaje de una posible futura venta».

Además, Cala comentó que la llegada del georgiano no va a afectar a Obeng a pesar de que fuera él mismo el que comentó hace unos días que si llegaba un extremo el jugador africano saldría. Pero no será así tras una reunión con el cuerpo técnico y considerar, entre todos, que «Obeng está dando pasos y se lo quieren quedar en la plantilla porque lo ven mejorar cada día».

Asimismo, dio su visión del planteamiento que se pusieron en mente antes de confeccionar la plantilla y que reza a dos jugadores por puesto con la excepción de los centrales, que son 5, los delanteros centros, que son tres, y los mediocentros, que son cinco también.

Ahora mismo, siguió diciendo Cala, «con la llegada de Tabatadze, si lo ponemos de mediapunta o banda, tenemos a siete ahí (Brian, Ontiveros, Suso, Diarra, De la Rosa y Obeng). Por eso mismo, «tiene que haber una salida más para llegar a esa plantilla de 25 que tenemos prevista», puntualizó.

