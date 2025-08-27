El Cádiz CF hace oficial el fichaje de Tabatadze

Desde el domingo que salió en la prensa hasta este miércoles, pasando por el reconocimiento médico en la clínica San Rafael del pasado lunes. Esos han sido los días que han pasado hasta que el Cádiz CF, por fin, ha dado oficialidad al fichaje de su nuevo y esperanzador jugador, el extremo georgiano Iuri Tabatadze.

Tres días, desde su paso por las pruebas médicas junto al doctor Antonio Fernández Cubero y Juan Cala que lo esperaron en la puerta de la clínica cercana al Teatro Falla, han tenido que pasar para que el cadismo más impaciente se haya relajado y haya visto definitivamente publicado en la web oficial del equipo la llegada del nuevo futbolista amarillo.

🔚🩺Reconocimiento médico completado de Iuri Tabatadze, en las próximas horas el georgiano será nuevo jugador del Cádiz CF https://t.co/bAVMoSqxOz pic.twitter.com/v5sbxF9v70 — Jesús Aljama (@JesusAljama_) August 25, 2025

De esta forma y con este breve comunicado, el Cádiz CF lo anunciaba pasadas las dos de la tarde de este miércoles 27 de agosto de 2025.

«El Cádiz CF y el FC Iberia 1999 han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Iuri Tabatadze, que firma tres temporadas. Nacido en la localidad georgiana de Kutaisi (29/11/1999), juega como extremo en ambas bandas y se formó en la academia de Saburtalo. Tras una temporada de cesión en el FC Vion de Eslovaquia, ha destacado en el FC Iberia 1999, donde hace apenas uans semanas ha disputado eliminatorias de UEFA Conference League.

Con 154 partidos disputados en la máxima competición de su país, ha anotado 43 goles y otorgado 22 asistencias. Es internacional sub-21».

