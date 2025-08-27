Ocampo se pone 'farruko'

Se ve con fuerzas y las saca para defender a sus compañeros defenestrados por el club. De hecho, hasta hace poco, él ha formado parte de ese carrito del pescado, de las sobras, de los que ya no valen.

Brian Ocampo siempre ha sido ese jugador bajo sospecha. Bien por sus vaivenes en la noche, por su bajo rendimiento en el verde o por su siempre esperada calidad que no ha logrado conservar con regularidad. Llegó como internacional uruguayo en Primera y era tanta la fe que despertaba en la directiva que incluso pasó por alto una lesión de rodilla que dio la cara en el un enfrentamiento en la ciudad condal ante el FC Barcelona. Desde entonces, actitud y aptitud del jugador siempre ha generado dudas. Tantas, que mercado tras mercado el club que preside Manuel Vizcaíno lo ha querido vender pero no ha encontrado un buen comprador.

La afición, buena parte de ella, anda cansado con él. Su errónea toma de decisiones en el campo impacienta a una grada que este pasado viernes cantaba su gol, el del empate en Leganés, y hasta le perdonaba su fallo en la última jugada del partido que pudo terminar de desnivelar la balanza en Butarque a favor del Cádiz CF. Su chispa, su velocidad y su eterna esperanza de reconversión le hacen ser un jugador tan interesante como preocupante. Está claro que nunca ha sido uno más de los descartes y es por eso que Garitano lo ha usado esta pretemporada y ya en la Liga pese a su cartel de transferible que lleva pegado en la frente desde hace dos años.

Sabedor de que su gol le ha dado peso tanto dentro como fuera del club, Brian Ocampo no ha dudado en subir a redes sociales una foto realizada en las últimas jornadas de la temporada pasada en el banquillo visitante del Nuevo Tartiere en el que aparece con todos sus compañeros a los que ahora el club les busca destino o ya se los ha encontrado, bien en forma de rescisión, o bien de cesión.

Así, se aprecia a Ocampo junto a Escalante, Alcaraz, Zaldua, Víctor Chust, San Emeterio y Rubén Sobrino en una imagen a la que acompaña la canción de un cantante que se llama Farruko. ¿Será esta una manera de hacer de portavoz de todos los defenestrados?

Más temas:

Cádiz CF