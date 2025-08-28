Cala: «Estamos en la búsqueda de un central y de un delantero»

El cierre de mercado es el próximo lunes y desde el Cádiz CF, en boca de Juan Cala, se está en «la búsqueda de un central y de un delantero». En este sentido, el responsable del área deportiva dice tener «varias posibilidades abiertas en esos perfiles», pero argumenta que «en un mercado tan largo las prioridades aparecen y desaparecen y que es los últimos días» donde más se pueden llegar a dar. Además, es optimista en que se puedan firmar.

También se refirió a la situación de los descartes Alcaraz, Escalante y Sobrino, algo que lleva tocando «desde el 30 de mayo» que habló con todos ellos y los que ya no están (San Emeterio, Matos, Caro...) «Nos quedan estas tres salidas que venimos negociando; al final, es como todo, cada uno quiere su mejor parte, pero encontraremos una solución», dijo.

Igualmente, fue cuestionado por la posible llegada del delantero del Alcorcón Vladys. En este punto, aclaro que este delantero «pertenece a otro club; nosotros les preguntamos y nos remitieron a la cláusula de rescisión por lo que no es opción ya».

El pubis de Joaquín González

Uno que ha vestido los colores de 'La Leti', el mediocentro Joaquín González, también fue puesto sobre la mesa. En este aspecto, Cala manifestó que «sigue siendo del gusto» de Garitano, pero «la duda que tiene es que llega (en verano) con molestias en el pubis que se le agrava en los primeros entrenamientos; por el camino, además, sufre un leve esguince de tobillo que le impide entrenar con normalidad. Ya le hemos buscado solución al problema del pubis y desde hace diez días ya va cogiendo el nivel que esperamos de él. Es normal la incertidumbre porque no ha jugado en pretemporada y la gente no lo ve en el campo, pero Joaquín no ha sido nunca duda, lo que pasa es que no podemos salir a desmentir cada información o rumor que salga con mala idea o pagado por alguien».

La idea coral, y el esfuerzo con el que lo está haciendo, de Juan Cala es «seguir rejuveneciendo la plantilla» mientras va dando salida a los más veteranos con «la idea del año que viene tener esa plusvalía que nos permita seguir creciendo». De hecho, manifestó que el club «ha recibido ofertas por jugadores de la plantilla que, entre todos, llegarían a los diez millones de euros, que han sido rechazadas porque pensamos que pueden valer más en unos años», dijo tras advertir que la venta que tenían pensada -la de Chris Ramos- «ya está hecha».

Por último, Cala dice que el Cádiz CF «está a la expectativa» de si algún club (Villarreal, Barcelona...) ejecuta la cláusula al Villarreal de Etta Eyong para cobrar ese 50% (cinco millones de euros), «un modelo que Manolo (Vizcaíno) hizo desde su llegada y que también tenemos en jugadores como Osmajic o Rafa Llorente del Alcorcón y por el que el Atlético podría estar interesado», valoró.