Alineaciones oficiales del Cádiz - Albacete de La Liga Hypermotion 2025-2026 hoy: onces y banquillo de suplentes

Víctor Aznar es el guardameta titular del Cádiz CF en este inicio liguero.

El Cádiz CF afronta su tercera jornada de LaLiga Hypermotion y lo hace sin derrotas a sus espaldas. Al otro lado estará el Albacete Balompié, un equipo que no conoce la victoria, pero todavía es muy pronto para sacar conclusiones.

Gaizka Garitano cuenta en esta ocasión con las bajas por lesión de David Gil y Fali, mientras que Ontiveros ha sido duda hasta última hora y tampoco estará. Al final el talentoso futbolista malagueño se queda sin vestir en la tercera jornada liguera.

Quienes tampoco están (pero de manera definitiva) son Gonzalo Escalante y Paquito Mwepu. El centrocampista argentino ya no es jugador del Cádiz CF, al tiempo que el delantero de Zambia vuelve a salir cedido al Atlético Sanluqueño tras renovar una temporada más de la que tenía en un contrato que terminaba en el año 2026. En Sanlúcar de Barrameda intentará recuperarse de la grave lesión de rodilla que sufrió la temporada pasada.

En la misma línea del inicio de la competición liguera esta temporada, el once del Cádiz CF no cambia demasiado. Únicamente Brian Ocampo entrará en lugar de Sergio Ortuño tras la cita en Butarque ante el Leganés.

La alineación titular por la que apuesta el entrenador Gaizka Garitano ante el Albacete Balompié es la siguiente: Víctor Aznar; Iza, Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent; Moussa Diakité, Yussi Diarra; De la Rosa, Suso, Brian Ocampo; y Álvaro García Pascual.

Así salimos en la tarde de hoy ⚔️💛



¡Vamos Cádiz!



💛⚪ #CádizAlbacete #LALIGAHypermotion pic.twitter.com/AtzE1JIunw — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) August 31, 2025

En el banquillo se encuentran Fer Pérez (portero suplente), Alfred Caicedo, Jorge Moreno, Raúl Pereira, Joaquín, Sergio Ortuño, David García, Álex, Isaac Obeng, Iuri Tabatadze, Roger Martí y Marcos Denia.

Destaca la primera convocatoria con el Cádiz CF del georgiano Iuri Tabatadze, última incorporación de los gaditanos hasta la fecha.

El Albacete, con Higinio y sin Vallejo en la convocatoria

Con 21 jugadores se ha presentado Alberto González, entrenador del Albacete Balompié, en tierras gaditanas. Entre ellos no estaban los lesionados Vallejo, Pepe Sánchez, Pacheco y Lorenzo Aguado, pero sí el recuperado Higinio.

El once titular puesto en liza en Cádiz por la escuadra manchega es el siguiente: Diego Mariño; Fran Gámez, Javi Moreno, Javi Villar, Jogo; Riki, Agus Medina, Ale Meléndez, Morci; Antonio Puertas y Jefté.

En el banquillo están Raúl Lizoain (portero suplente), Jon García, Víctor Valverde, José Carlos Lazo, Escriche, Higinio, Jota, Dani, Capi y Velilla.