Dónde ver Cádiz - Albacete: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga Hypermotion

El Cádiz CF vuelve a jugar en su Estadio. Después de un inicio liguero que se ha saldado sin derrotas para los gaditanos tras ganar por la mínima en Cádiz al Mirandés (1-0) y empatar ante el Leganés en Butarque (1-1), los amarillos disputa su segundo encuentro liguero en casa esta temporada.

El adversario será el Albacete Balompié, que sigue entrenado por Alberto González, técnico malagueño que en su momento dirigió al San Fernando CD en Segunda B.

La cita entre Cádiz CF y Albacete Balompié llega cuando el mercado de fichajes está a punto de cerrar, en plena vorágine de entradas y salidas.

Juan Cala trabaja a fondo en los últimos días del mercado de fichajes. FRANCIS JIMÉNEZ

Además da la casualidad que los manchegos fueron los primeros que pusieron a prueba a Gaizka Garitano, actual entrenador del Cádiz CF, en su llegada al banquillo gaditano. Entonces ganó el Cádiz CF por la mínima a mediados del pasado mes de diciembre (1-0). Fue gracias a un gol de penalti de Chris Ramos, ahora en Brasil como delantero del Botafogo.

El Albacete Balompié, eso sí, bajó de la nube al Cádiz CF tras un contundente 3-0 en el Estadio Carlos Belmonte durante la segunda vuelta liguera. Fue la primera derrota de Gaizka Garitano como entrenador del Cádiz CF.

Esta temporada el Cádiz CF llega a la cita con cuatro puntos en su casillero, tres más que un Albacete Balompié que empató con muchos goles en su estreno liguero en Almería (4-4) y después perdió 2-3 en el Estadio Carlos Belmonte frente al Racing de Santander.

Horario y fecha: ¿A qué hora jugará el Cádiz CF contra el Albacete Balompié?

El encuentro entre Cádiz CF y Albacete Balompié, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga Hypermotion en la temporada 2025/2026, se disputará el próximo domingo 31 de agosto a las 17.00 horas en el Estadio del Cádiz CF. Una hora intempestiva en pleno verano, aunque las temperaturas son mucho más livianas que hace un par de semanas durante el estreno liguero del Cádiz CF ante el Mirandés.

Televisión: ¿Qué canal televisará el Cádiz CF ante el Albacete Balompié?

El Cádiz - Albacete se podrá ver en directo y previo pago a través de LaLiga TV Hypermotion.

LaLiga Hypermotion estará disponible con la misma suscripción que LaLiga. Esta suscripción se puede contratar en Movistar, Orange, Vodafone y Digi TV, con la señal principal en LaLiga TV Hypermotion, además de DAZN.

La temporada pasada, en DAZN, se debía pagar un extra para ver la Segunda División, por suerte para los aficionados estos encuentros ya están incluidos en el Plan Fútbol y no hará falta pagar más.

Internet: ¿Cómo seguir el Cádiz - Albacete en directo?

Todo lo que ocurra en el Cádiz - Albacete se podrá seguir en directo a través del directo de CANAL AMARILLO. Desde horas antes del comienzo del encuentro liguero podrá conocer todos los detalles previos al duelo, para posteriormente narrar el partido y ofrecer a su finalización el análisis, las declaraciones de los protagonistas, las jugadas más interesantes y los vídeos de la acciones más trascendentes, tanto a través de este portal como en LA VOZ DE CÁDIZ.