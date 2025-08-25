Chris Ramos comienza a funcionar... como el Cádiz CF

Nada más llegar a Brasil veía desde la grada como eliminaban a su nuevo equipo de la Copa Libertadores. Mal empezaban las cosas, al menos, en el plano colectivo. Sin embargo, en el personal, Chris Ramos no ha podido empezar mejor su trayectoria en la Brasileirao.

El Zlatan de La Laguna se ha marcado un doblete en su estreno con su nueva camiseta y ya incluso se ha ganado el mote de 'CR9' en su nueva hinchada, o torcida, como es menester a la hora de hablar de los aficionados brasileños a un equipo.

La eliminación del conjunto de Davide Ancelotti en la Copa Libertadores ha supuesto un jarro de agua fría para el Botafogo, club que es el vigente campeón de la competición estrella del continente sudamericano. Por tanto, el duelo liguero ante el Esporte Clube Juventude, de la ciudad de Caxias do Sul del Estado de Rio, era clave para remontar el vuelo perdido aunque fuera en la competición doméstica.

Chris Ramos no pudo jugar ante Liga de Quito en el partido de vuelta jugado en Ecuador, algo que usó de excusa su entrenador para argumentar como el Fogao se dejaba remontar del encuentro de ida y caía a 2.800 metros de altura tras perder 2-0.

Pues bien, llegaba el campeonato nacional brasileño al calendario y con él el estreno del delantero gaditanos, que entró en el minuto 67 para convertirse en el mejor jugador del partido. No pintaban bien las cosas para el Botagofo en el campo de uno de los equipos candidatos al descenso. Chris Ramos entró con 1-1 en el marcador, que lo cambió en el 82' con su primer gol. Ya en el añadido sentenció con el 1-3, que fue maquillado por los locales para dejar el electrónico final con 2-3.

Como se ve, Chris Ramos ha caído de pie en Brasil y en menos de un partido se ha ganado el cariño de la torcida, el respeto de los medios y la confianza de su entrenador. Eso sí que es un 'hat trick' como la copa de un pino.

Pero al tiempo que el ariete ex cadista comienza a funcionar en su nuevo hábitat, días antes comenzaba a hacerlo en la que sigue siendo su casa Álvaro García Pascual, su sustituto. El delantero malagueño metía el gol de la victoria del Cádiz CF en el estreno liguero y en menos de dos jornadas se ha convertido en ese referente que venían pidiendo desde tiempo atrás los distintos entrenadores que han pasado por el banquillo gaditano.

La marcha hace poco más de diez días de Chris Ramos al Botafogo ha sido, y es, puesta en entredicho por buena parte de la afición cadista dado que el gaditano había sido considerado el mejor del equipo gaditano en las últimas temporadas. Sin embargo, y a pesar de sus extraordinarios números, no ha contado con el respaldo total de la grada, como tampoco lo tuvo de sus entrenadores, que le hacían jugar más por sus números que por sus capacidades.

Por todo ello, la marcha del ex del Lugo o San Fernando no solo le ha venido bien a él, sino que es muy posible que también lo haga al juego del equipo gaditano. Y ni que decir a las arcas del club.

