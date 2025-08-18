Álvaro García Pascual: un delantero a la antigua usanza

Todavía es muy pronto para hacer un análisis profundo de la situación y emitir un veredicto. Apenas se ha disputado un encuentro oficial y en la primera jugada de la cita, cuando sólo se llevaban unos segundos de juego, el rival se quedaba con un jugador menos sobre el rectángulo de juego por expulsión.

La tarjeta roja a Iker Córdoba condicionó muchísimo el desarrollo del Cádiz - Mirandés, un encuentro que los gaditanos solventaron por la mínima (1-0) después de un buen primer periodo. Ahí llegó el gol del delantero Álvaro García Pascual. Nada que ver con una segunda mitad en la que el equipo gaditano bajó el nivel, debido en gran parte a su falta de gasolina, frente a un adversario con diez y que no hizo ningún cambio.

Pero hay algo que sí se puede ir vislumbrando. Es el estilo de juego de Álvaro García Pascual, uno de esos delanteros de toda la vida. El goleador ante el Mirandés (y único artillero del Cádiz CF hasta el momento) ha demostrado que es un hombre de área y que remata todo lo que le llega. Con más o menos acierto, pero lo remata.

Esto no quiere decir que el delantero malagueño vaya a triunfar (o no) en el Cádiz CF. Eso está por ver y los números acabarán poniendo nota a la estancia del delantero andaluz en el Cádiz CF. Y es que serán los goles que meta (o no meta) los que definan su paso por tierras gaditanas.

Álvaro García Pascual, delantero del Cádiz CF. PACO MARTÍN

Si algo queda claro es que Álvaro García Pascual es un delantero a la antigua usanza, de los que dan trabajo a la defensa, de los que se saben posicionar cerca de la portería para buscar el remate y de los que no se las piensan a la hora de apretar el gatillo. Un futbolista a tener en cuenta al rematar las acciones a balón parado, fase del juego tan relevante en LaLiga Hypermotion.

Se vio la temporada pasada con el Sevilla FC (fue clave en la permanencia de los sevillistas en Primera con su gol a la UD Las Palmas) y también durante algunos encuentros de la pretemporada del Cádiz CF, donde falló goles cantados pero también marcó otros. En el estreno liguero frente al Mirandés lo corroboró con su gol, de hombre de área, en el minuto 20 tras centro de Iza. Antes ya se había topado con el poste y se había encontrado con el guardameta visitante Juanpa.

El estilo de juego

Indiscutiblemente, Álvaro García Pascual se verá beneficiado si el Cádiz CF surte de balones al área a sus atacantes. Ahí el papel de Suso, Ontiveros y los que lleguen desde más atrás (Iza o Mario Climent, sin ir más lejos) es fundamental. Sin esos envíos se oscurecerá muchísimo la labor de Álvaro García Pascual, pues lejos de la portería pierde su remate y no llega tan fresco a la definición. Ahí será clave que el Cádiz CF vaya ganando físico y no se quede tan pronto sin gasolina.

Delantero corpulento y espigado (mide 190 centímetros de estatura) es de esos puntas que va al choque sin miramientos y además baja bien el esférico desde las alturas. Un delantero diferente a Chris Ramos, ya en el Botafogo, también alto pero con características diferentes (más veloz y con menos remate) y a Roger Martí.

El delantero Álvaro García Pascual celebra su primer gol oficial con el Cádiz CF. PACO MARTÍN

Un ariete a la antigua usanza, un tipo de delantero que puede recordar en los últimos tiempos a Alfredo Ortuño, Carrillo, Lekic, Negredo o Maxi Gómez. Algunos dejaron huella, otros pasaron desapercibidos y también los hay que tuvieron que marcharse por la puerta de atrás, aunque su cartel era ilusionante.

De momento, y a la espera de la llegada del nuevo delantero, Álvaro García Pascual es el hombre elegido por Gaizka Garitano para estar arriba. De momento está cumpliendo, aunque queda mucha película para saber si triunfará (o no) en el Cádiz CF. Todo dependerá de su acierto, que es de lo que se trata cuando de delanteros se habla.