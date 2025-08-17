Álvaro García y el gol como mejor método de reconciliación

Un delantero siempre necesita goles y, si el aterrizaje en tu nuevo equipo no fue el mejor, más todavía. Álvaro García Pascual, que levantó alguna que otra polémica por sus declaraciones cuando ya estaba firmado por el Cádiz CF, se ha convertido en el gran protagonista del primer encuentro liguero de los amarillos gracias a la diana que ha servido para sumar los primeros tres puntos de la temporada. Porque goles son amores... y perdones.

El malagueño mandó al fondo de la red un buen centro de Iza Carcelén y, además, derrochó trabajo para el bienestar defensivo del equipo. Como ariete es de esos que ganan muchos balones en el área y entiende bien el juego. «Hemos tenido muchas para terminar el partido muchísimo antes y no tener que sufrir tanto, como hemos sufrido al final. Pero bueno, lo dicho, contento por los tres puntos, que al final es lo importante, y por marcar el primer gol en casa«. Porque el Cádiz debió sentenciar con la superioridad numérica de la que disfrutaba, pero fue el solitario tanto de Álvaro García el que sirvió para adueñarse de la victoria.

Tanto es así que el goleador se fue bajo un sonoro aplauso del respetable. «Eso pasó como pasó. Yo lo dije en el primer momento, cuando firmé aquí, que iba a dejarme la piel, iba a dejar todo por este escudo, por la afición, porque se lo merecen. Es un orgullo que haya sido aplaudido al salir del campo«, zanjaba un delantero que, rodeado de grandes talentos como Suso y Ontiveros quiere aportar en la producción ofensiva del equipo que dirige Gaizka Garitano.

«Bueno, al final no vamos a descubrir aquí la calidad que tienen ambos. Son dos jugadores diferenciales. Es un gusto y un placer jugar con ellos, tenerlos en nuestro equipo. La liga es muy larga, espero tener muchas más oportunidades de jugar con ellos dos. Es muy fácil jugar con ellos«, finalizaba.

