Garitano, en la línea de Cala: «Son más o menos los puestos que necesitamos reforzar»

Ya dijo Gaizka Garitano hace menos de una semana que la plantilla del Cádiz CF no está completa ni mucho menos. El entrenador norteño espera más incorporaciones y también más salidas. Por eso incidía entonces en un asunto: «Hay que ser pacientes, todo indica que muchas cosas se harán la última semana». Y todavía no estamos en la última semana, aunque LaLiga Hypermotion empieza ya.

«Nos faltan 3 o 4 fichajes por venir», reconocía entonces. Y siguen faltando porque, de momento, nada cristaliza. Será cuestión de tiempo. «Hay jugadores que deben llegar porque los necesitamos para completar la plantilla», aseguraba el técnico vasco del equipo gaditano.

«En estos 20 días puede pasar de todo. Veremos cuando acabe el mes cómo queda la plantilla. Son situaciones contractuales y económicas que están por encima de las deportivas», apuntaba antes del Trofeo Carranza y pedía reforzar el centro de la defensa, el centro del campo y el extremo, a lo que luego hubo que sumar la delantera por la marcha (aún no concretada) de Chris Ramos.

Esta semana, pasados ya algunos días desde las declaraciones de Gaizka Garitano, era Juan Cala el que atendía a los medios de comunicación durante la presentación de Jorge Moreno, el último fichaje del Cádiz CF hasta la fecha. El director deportivo de la entidad gaditana reconocía que hablaba todos los días y varias veces con Gaizka Garitano, y afirmaba que el club buscaba un central, un extremo y un delantero.

Juan Cala, director deportivo del Cádiz CF. NACHO FRADE

A la espera de las inscripciones y de los fichajes

A las puertas del estreno liguero ante el Mirandés le tocaba hablar de nuevo a Gaizka Garitano. El entrenador del Cádiz CF confirmaba: «Son más o menos los puestos que necesitamos reforzar y esperamos que eso nos mejore el equipo. Que la foto final de la plantilla sea más fuerte de la que tenemos ahora mismo».

Por último, el entrenador del Cádiz CF apostillaba: «Estamos a la espera de confirmar que todos los jugadores estén inscritos y no haya problemas en ese sentido».