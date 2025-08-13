Juan Cala confirma que Sobrino no seguirá y desvela lo que falta por fichar

A dos semanas y media para que finalice el mercado de verano de fichajes, al que se llegará con nada más y nada menos que tres jornadas de liga, los clubes tienen mucho trabajo por delante y el Cádiz CF no es una excepción. Hay cosas por hacer en el seno del conjunto gaditano, de hecho Juan Cala, director deportivo, reconoce que «ahora mismo tenemos la plantilla al 70% en cuanto a llegadas y salidas».

Al respecto, el lebrijano explica que «llevamos hablando de las salidas todo el verano. Lo ideal es que el mercado ya estuviera cerrado antes del comienzo de Liga. Esto se debería cambiar en el fútbol español. Hay clubes que te piden un dinero en julio y otro en agosto«, destaca.

Respecto a jugadores que no van a seguir, Cala destaca que «tenemos pendientes varias salidas, en algunos jugadores están avanzadas de ahí que lo importante es valorar la foto final de la plantilla. Ahora mismo estamos valorando muchas cosas y queremos un equipo competitivo y que entre en el nivel económico».

Alcaraz, Escalante y Rubén Sobrino siguen apartados, pero había posibilidades de que el último se quedara, cosa que no será así. «Los jugadores apartados son buenos chicos y estos años la relación con el Cádiz ha sido buena y esperemos que acabe bien. Rubén Sobrino no va a seguir en el Cádiz», reconoce de manera contundente Cala.

Sobre llegadas, el director deportivo recuerda que «el entrenador dijo el otro día que está trabajando de la mano del club y que se está comenzando una reestructuración importante. También que faltan refuerzos por llegar. Con Gaizka hablo más que con mi mujer. Estamos en la misma línea«.

Añade que «ahora mismo tenemos un 70% del trabajo hecho. Tenemos una buena base, queremos que la competencia en cada puesto tuviera un jugador con experiencia y otro con juventud que compita el puesto. Nos falta un central, otro jugador en banda que nos aporte fondo de armario y un delantero. Todo eso si no hay más salidas», concluye.