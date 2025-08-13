Jorge Moreno y su llegada al Cádiz CF: «No tardamos en aceptar la propuesta»

Ni una semana ha transcurrido desde que Jorge Moreno llegara al Cádiz CF. Lo hacía libre y después de una temporada aciaga en el Cartagena, el último colista de LaLiga Hypermotion. Allí acumuló más de 2.100 minutos entre LaLiga Hypermotion y la Copa del Rey tras disputar 26 encuentros, 24 de ellos como titular.

Con la salida de Víctor Chust al Elche ha apostado el Cádiz CF por este defensa madrileño que firma por tres temporadas con la entidad gaditana. Formado en el Aravaca, lo hace después de pasar por las categorías inferiores de Rayo Vallecano y Osasuna, además de tener participación en la Cultural y Deportiva Leonesa y en el Córdoba.

«Viene a cumplimentar la posición de central después de la salida de Víctor Chust. Viene con todas las ganas e ilusión del mundo», empezaba señalando Juan Cala, quien le daba la bienvenida. Y añadía la predisposición del central madrileño: «Aceptó la oferta en cuestión de segundos».

Jorge Moreno se estrenó en el Trofeo Carranza. Fue como lateral derecho, una demarcación en la que también puede jugar, y sin entrenar con sus nuevos compañeros. «El otro día pudo debutar, aunque no como central. Tuvo que salir por Iza, y al no estar Alfred Caicedo disponible, en un encuentro complicado ante el Córdoba en el Trofeo Carranza. Llevaba sin jugar casi tres meses, lo hacía en un puesto que no era el suyo y ya a las puertas de la competición», aseguraba el director deportivo del Cádiz CF.

Para señalar después: «Tenemos esperanza porque nos puede ayudar a subir el nivel en el puesto de central. Viene del Cartagena, donde tuvo una mala experiencia (al igual que todo el equipo), pero tiene condiciones para estar aquí, competir y rendir».

Jorge Moreno junto a Juan Cala. NACHO FRADE

Objetivo: elevar el nivel de la defensa

«Estoy muy contento y muy ilusionado con esta oportunidad que se me brinda. Intentaré aprovecharla al cien por cien», era lo primero que señalaba Jorge Moreno durante su presentación oficial.

«Había alguna que otra cosa, pero en cuestión de minutos, desde que mis agentes me informaron de la opción de venir al Cádiz CF, no tardamos en tomar la decisión. Al final el Cádiz CF es el Cádiz CF y no hace falta decir mucho más en este sentido. Es un club con un proyecto de ascenso y aquí puedes crecer de manera increíble», aseguraba.

Sobre su misión, el central madrileño destacaba tras hablar con Gaizka Garitano, su nuevo entrenador: «Elevar el nivel en la defensa para tener la máxima competencia entre todos. Hay que mirar hacia arriba e intentar ascender a Primera».

Video. Jorge Moreno fue presentado por Juan Cala. NACHO FRADE

Y acababa definiéndose de la siguiente manera: «Soy un futbolista rápido, fuerte, tácticamente inteligente y polivalente».

No sin antes despedirse y apuntar: «Todos me han acogido muy bien. Es imposible tener un recibimiento mejor».