Víctor Chust ya defiende la camiseta del Elche CF

La aventura de Víctor Chust en el Elche CF ya ha comenzado. El central valenciano, que aterriza en el Martínez Valero como cedido con opción de compra no obligatoria y sí sujeta a ciertos objetivos, ya ha tenido la oportunidad de defender la camiseta franjiverde y estar, por primera vez en un encuentro, bajo las órdenes de Eder Sarabia.

El defensor fue titular y disputó los noventa minutos en el amistoso que enfrentó al Elche contra la Unión Deportiva Almería. Un partido que finalizó con victoria de los ilicitanos por un gol a cero gracias a una diana de Álvaro Rodríguez en el minuto 28. Por lo tanto, Víctor Chust ya va conociendo a sus nuevos compañeros y a las indicaciones de su nuevo técnico antes de que comience el campeonato liguero en Primera División el próximo fin de semana.

Cabe recordar que el cuadro franjiverde, junto a Levante y Real Oviedo, fueron los equipos que lograron el ascenso desde la categoría de plata el curso pasado. El Elche abrirá la competición el sábado 18 de agosto en el Martínez Valero contra el Betis. Habrá que comprobar si Víctor Chust convence a Eder Sarabia y disfruta de la titularidad en el estreno liguero.