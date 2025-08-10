Jorge Moreno ya es un amarillo más

En apenas cuatro días Jorge Moreno ha pasado de estar sin equipo a debutar con la camiseta del Cádiz CF en el Trofeo Carranza. El defensor nacido en Tres Cantos (Madrid) ha aterrizado en el cuadro de Gaizka Garitano para apuntalar una línea defensiva que, con la marcha de Víctor Chust al Elche, se posicionaba con clara diferencia como la demarcación más débil de la plantilla. De hecho, ni la llegada del ex de Osasuna o FC Cartagena subsana por completo las carencias de la zaga, que necesita de más refuerzos para ofrecer serias garantías de cara a la temporada que comienza en una semana exactamente. Aunque, eso sí, el futbolista va a permitir al técnico vasco contar un efectivo que puede jugar en varias posiciones dentro de esa línea de retaguardia.

Porque si alguno piensa que Jorge Moreno llega para suplir a Víctor Chust está completamente equivocado. Por un lado, porque el Cádiz CF necesita un central de jerarquía como el comer para que la defensa ofrezca mayor seguridad. Por otro, porque el nuevo fichaje cadista no es del mismo perfil que el valenciano. Tal es así que el debut de Jorge Moreno como jugador cadista se produjo en el lateral derecho y no en el eje de la zaga.

🗣️ Jorge Moreno: "Es increíble debutar aquí en casa con la afición"



✍️ Detalles en la web oficial.



📺 Vídeo completo en PLAIZ. pic.twitter.com/eCmDlkqT6D — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) August 9, 2025

El defensor entró al terreno de juego en el minuto 70 para sustituir el lateral derecho y compartió costado con Obeng, que jugó como extremo los últimos minutos y que luego protagonizó uno de los penaltis más surrealistas de la historia del Trofeo Carranza. La realidad es que Jorge Moreno sufrió en su debut, teniendo que lidiar con un activo y vertical Kevin Medina. En lo futbolístico no fue el estreno soñado, pero el de Tres Cantos debe ir creciendo con el paso de los días para ayudar a las labores defensivas del cuadro que dirige Gaizka Garitano.

Tras el partido atendió a los medios oficiales del club para ofrecer sus primeras sensaciones. «Lo primero de todo es muy contento. Es increíble debutar aquí en casa con la afición, se siente un calor increíble y muy orgulloso«. Un debut que se producía con victoria en los penaltis para dejar el Trofeo Carranza en casa. «La verdad es que empezar así, con la semana que viene la competición, es importante darle esa alegría a la afición, tanto para ellos como para mí«.

Por último, y a una semana de la competición, el defensor admitía que estaba «con muchas ganas de que empiece, tengo una ilusión tremenda. El equipo me ha recibido espectacular y con muchas ganas de que comience porque creo que vamos a hacer grandes cosas«, finalizaba.