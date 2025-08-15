Dónde ver Cádiz - Mirandés: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga Hypermotion

Empieza la temporada 2025/2026 en LaLiga Hypermotion y el Cádiz CF se estrena en tierras gaditanas ante el Mirandés, la gran revelación del pasado ejercicio, pues se quedó a un paso de ascender a Primera.

Apenas han pasado dos meses desde entonces y ahora toca iniciar un nuevo curso con mucho trabajo aún por hacer. Prueba de ello es que hasta principios del mes de septiembre no se cierra el mercado de fichajes. Lo hará con LaLiga Hypermotion ya en marcha, por lo que se avecinan bastantes cambios.

El Cádiz CF, que viene de ganar el Trofeo Carranza ante el Córdoba en la tanda de penaltis, competirá por segunda temporada consecutiva en la categoría de plata del balompié nacional. Lo hará de inicio con Gaizka Garitano en el banquillo, el entrenador con el que terminó el pasado ejercicio tras sustituir a Paco López, actual técnico del Leganés, al final de la primera vuelta.

Una temporada pasada en la que el Cádiz CF pudo conseguir un punto en Anduva ante el Mirandés (2-2), escuadra a la que luego ganó en La Tacita de Plata (3-1).

Horario y fecha: ¿A qué hora jugará el Cádiz CF contra el Mirandés?

El encuentro entre Cádiz CF y Mirandés, correspondiente a la primera jornada de LaLiga Hypermotion en la temporada 2024/2025, se disputará el próximo domingo 17 de agosto a las 19.30 horas en el Estadio del Cádiz CF.

El estreno está previsto a esa hora, aunque habrá que tener en cuenta las altas temperaturas y su evolución en los próximos días.

Televisión: ¿Qué canal televisará el Cádiz CF ante el Mirandés?

El Cádiz - Mirandés se podrá ver en directo y previo pago a través de LaLiga TV Hypermotion.

LaLiga Hypermotion estará disponible con la misma suscripción que LaLiga. Esta suscripción se puede contratar en Movistar, Orange, Vodafone y Digi TV, con la señal principal en LaLiga TV Hypermotion, además de DAZN.

La temporada pasada, en DAZN, se debía pagar un extra para ver la Segunda División, por suerte para los aficionados estos encuentros ya están incluidos en el Plan Fútbol y no hará falta pagar más.

Internet: ¿Cómo seguir el Cádiz - Mirandés en directo?

Todo lo que ocurra en el Cádiz - Mirandés se podrá seguir en directo a través del directo de CANAL AMARILLO.