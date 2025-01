El Cádiz CF piensa en grande (3-1)

El Cádiz CF ya está aquí. La llegada de Gaizka Garitano ha sido el revulsivo perfecto para un equipo que ya ha dejado de temer por la permanencia y parece que puede aspirar a sueños mayores. Aún es pronto, sí, pero quién lo diría cuando el técnico vasco cogió las riendas.

Media docena de encuentros lleva sin perder el Cádiz CF, los mismos que lleva Gaizka Garitano en el banquillo. Y ante el Mirandés se notó ese cambio de rumbo. Hace un par de meses se hubiese perdido o empatado la cita y esta vez se ganó. Y eso que se jugó media parte con diez hombres por la expulsión de Moussa Diakité, el mismo que antes cometió un penalti absurdo que David Gil paró.

Todo ello en un inicio espectacular con Mario Climent y Sobrino como goleadores. El tercero lo puso Víctor Chust para rematar la faena.

Gaizka Garitano tocó lo justito después de golear al Eldense. Kovacevic regresaba al once titular para suplir a Fali, sancionado y lesionado al mismo tiempo. El resto del once fue el mismo, incluidos Mario Climent y Moussa Diakité. Al técnico vasco no le tiembla el pulso.

Y no se equivoca para nada. Climent ha caído de pie en La Tacita de Plata. Que un lateral izquierdo marque dos goles en sus dos primeros encuentros como titular con el Cádiz CF no es nada habitual. El futbolista procedente del Mérida viene a ser como la reencarnación de Roberto Carlos. ¡Vaya zambombazo se sacó de la manga a los cuatro minutos para ponerla con la izquierda en la escuadra! Imparable para Raúl Fernández. Efectividad plena. Parece que no hace falta irse a Paraguay para traer algo potable. También lo hay más cerca y está vez han buscado bastante bien.

Fue empezar y adelantarse el Cádiz CF gracias a un zapatazo descomunal del lateral, que completó una buena combinación del equipo gaditano, con Carlos Fernández guardando el cuero y poniéndosela de dulce a Climent, que hizo el resto. El delantero no marca, pero aporta muchísimas cosas como el desmarque y la compenetración.

Mejor no podía empezar el encuentro para un equipo amarillo que si quería ilusionarse con cotas mayores tenía que reducir sí o sí la desventaja de 14 puntos sobre el Mirandés, que era sexto pero podía ser segundo si ganaba y ampliaba a la insalvable barrera de los 17 puntos su distancia con el Cádiz CF.

David Gil y Sobrino salen al rescate

El equipo jabato asestó el golpe como pudo y con el transcurso de los minutos estiró sus líneas. Lisci y los suyos querían demostrar que la condición de relevación no era un espejismo. Y en esas que Moussa Diakité, la otra apuesta sorprendente de Gaizka Garitano, cometió un penalti tan infantil como absurdo al sacar el brazo cuando no existía el peligro. Y ahí que dio el esférico.

David Gil apareció como salvador para detener el penalti de Panichelli. Y además sin dar la opción al rechace. Moussa Diakité respiró aliviado... ¡y el cadismo también!

David Gil para el penalti a Panichelli con 1-0 en el marcador. FRANCIS JIMÉNEZ

El joven centrocampista africano no se arrugó y no le perdió la cara al encuentro. En una de esas jugadas de presión, su compañero Rubén Alcaraz robó un balón en la medular, lo cedió a Ontiveros y el malagueño a Carlos Fernández. El sevillano volvió a hacerlo todo bien con su recorte y control, pero se topó con el guardameta. El rechace lo recogió Sobrino, quien se ha reconciliado con el gol, para hacer de cabeza el 2-0 en el 26' al ganarle el duelo a Juan Gutiérrez. Una jugada que resume a la perfección lo que es el nuevo Cádiz CF de Gaizka Garitano. Un equipo en el que Sobrino tiene sitio.

La insistencia de Panichelli tiene premio

La respuesta del Mirandés la tuvo de nuevo Panichelli en sus botas. Otra vez fue muy clara, ahora en jugada, pero su remate franco salió rozando la cepa del poste. A Carlos Fernández, ahora en plancha, le faltaba el gol para redondear su notable actuación.

Justo antes del final de la primera mitad conseguía Panichelli su objetivo. El delantero argentino era más astuto que Víctor Chust en el segundo palo y aprovechaba un córner para marcar el 2-1 a puerta vacía (43'). Los visitantes obtenían un merecido tanto, fruto de su insistencia y buen hacer. Por algo están arriba.

La última del primer periodo fue para Víctor Chust, que quiso resarcirse con un testarazo que atajó el arquero norteño. El segundo envite se esperaba intenso.

Peor no pudo empezar el segundo tiempo. El Cádiz CF comenzó bastante atrás, el Mirandés recogió el guante y a las primeras de cambio se quedó con diez el equipo gaditano. Otra acción desafortunada de Moussa Diakité, que se pasó de frenada, le llevó al vestuario tras una dura entrada a Gorrotxategi. Roja con un mundo por delante y Fede San Emeterio ocupando el puesto en la sala de máquinas, con Brian Ocampo camino del banquillo.

Con Kanouté en la grada, Moussa Diakité pecó de inexperiencia. «Sé que no debo fallar porque represento a la cantera», dijo durante la semana, después de jugar en Elda. Y falló en el momento preciso.

Moussa Diakité no tuvo su noche: cometió un penalti absurdo y terminó expulsado. FRANCIS JIMÉNEZ

La tranquilidad llega en el momento justo

Si el gol del empate no llegó a la hora de encuentro fue porque David Gil sacó de la escuadra el chut de Ander Martín. El guardameta madrileño de nuevo estuvo pletórico. Tocaba sufrir y sufrir mucho. Tanto que el cancerbero sacó a mano cambiada otra acción del mismo jugador.

Alessio Lisci ponía toda la carne en el asador con media hora de juego por delante. Y así un centro de Iker Benito fue rematado por Hugo Rincón. Salió demasiado cruzado.

La reacción de Garitano fue cambiar a Iza y Sobrino por Zaldua y Álex. Después a Rubén Alcaraz y Carlos Fernández por Gonzalo Escalante y Chris Ramos. Las piernas tenían que estar frescas y las pilas cargadas ante un rival con tres delanteros. Y entonces apareció Víctor Chust para hacer el 3-1 en un córner (75').

Cádiz CF 3 CD Mirandés 1 LaLiga Hypermotion. Jornada 24ª Cádiz CF: David Gil - Iza (Zaldua, 70'), Víctor Chust, Kovacevic, Mario Climent - Moussa Diakité, Rubén Alcaraz (Gonzalo Escalante, 74') - Sobrino (Álex, 70'), Ontiveros, Brian Ocampo (Fede San Emeterio, 50') - y Carlos Fernández (Chris Ramos, 74').

CD Mirandés: Raúl Fernández - Hugo Rincón, Pablo Tomeo (Víctor Parada, 59'), Tachi (Lachuer, 72'), Juan Gutiérrez, Julio Alonso (Iker Benito, 59') - Ander Martín (Izeta, 64'), Gorrotxategi (Butzke, 72'), Alberto Reina, Joel Roca - y Panichelli.

Goles: 1-0: Mario Climent (4'); 2-0: Sobrino (26'); 2-1: Panichelli (43'); 3-1: Víctor Chust (75').

Árbitros: Sesma Espinosa, del comité riojano, como árbitro principal. A los mandos del VAR estuvo Fuentes Molina, del comité valenciano. Roja directa a Moussa Diakité en el minuto 48. Vieron cartulina amarilla los locales Víctor Chust, Rubén Alcaraz y Álex, y al visitante Pablo Tomeo.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 24ª jornada de LaLiga Hypermotion. Buen ambiente en el Estadio Carranza. Se guardó un minuto de silencio en memoria de los exjugadores cadistas Antonio Ramos Viqueira y José Álvarez.

Con más tranquilidad vivió el Cádiz CF una recta final en la que el Mirandés no se conformó. Panichelli tuvo alguna más, pero también Chris Ramos.

El Cádiz CF está de vuelta.Ahora mira a Zaragoza. Y que once puntos, visto lo visto, no son nada. Nada está decidido.

