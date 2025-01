Cádiz - Mirandés: minuto a minuto y ruedas de prensa del partido de La Liga Hypermotion 24/25

El Cádiz busca un triunfo importante en Caranza ante un Mirandés lanzado. Los amarillos saben que deben ganar para meter tierra por medio con los puestos de descenso, de ahí que los tres puntos sean vitales.

Sigue el Cádiz - Mirandés con la previa, el encuentro y todas las reacciones aquí, en Canal Amarillo.

Once del Cádiz. David Gil, Climent, Chust, Kovacevic, Iza, Diakité, Alcaraz, Ontiveros, Ocampo, Sobrino y Carlos Fernández

Aguanta el Cádiz que no tiene apenas la pelota

Minuto 84. Más tranquilo ahora el partido para el Cádiz pero el Mirandés no se rinde