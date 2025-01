El Cádiz CF enlaza dos victorias seguidas casi cuatro años después

Gracias a Tebas y sus maravillosos horarios ligueros los más pequeños no leerán esto y podrán seguir pensando que su equipo fue capaz de ganar la temporada pasada ante Getafe y Sevilla de verdad de forma consecutiva, pero la verdad es la que es y la recordó hace no mucho el propio Gaizka Garitano cuando recordó que este equipo no ganaba dos partidos seguidos desde hace cuatro años. Y así es. Hasta esta noche, que tras la gran victoria en Elda y esta no menos importante en casa ante el Mirandés ya por fin el equipo puede volver a pensar que está capacitado para sumar de tres en tres. Algo que no hacía desde hace mucho, mucho tiempo.

Porque más allá de dichas victorias de lo más falsas debido a que tanto Getafe como Sevilla dieron más facilidades que un abuelo jugando al dominó con su nieto, lo cierto y verdad es que este Cádiz no enlazaba dos triunfos de manera consecutiva desde el 8 de mayo del 2021 que se ganaba en Carranza al Huesca 2-1 con goles de Marcos Mauro y Gastón Silba en propia puerta y por parte oscense marcaba Rafa Mir. Una jornada antes, en Granada, Sobrino marcaba el gol de la victoria en Los Cármenes para atar matemáticamente la permanencia.

El Cádiz CF de Garitano, casi cuatro años después, en total 1360 días, ya puede de nuevo pensar en positivo después de varios años en Primera aunque sin enlazar dos victorias seguidas. Así pues, tres años, ocho meses y 19 días después el conjunto gaditano gana dos partidos seguidos en serio.

