Ya están las entradas del Cádiz - Mirandés a la venta

Ontiveros se impone de cabeza en el último Cádiz - Mirandés.

El cadismo se prepara para la vuelta a la competición liguera tras otro verano salpicado de dudas por un equipo que no ha tenido en los amistosos una trayectoria muy regular.

Como es sabido, este próximo domingo, 17 de agosto, Cádiz CF y CD Mirandés disputarán la 1ª jornada de LALIGA Hypermotion a partir de las 19:30 horas.

Para este partido, el club amarillo pondrá a disposición de sus socios una promoción de 1.000 entradas al precio de 15 euros. Cada abonado podrá comprar dos entradas por carnet en preferencia alta o tribuna alta.

La venta de entradas para este partido estará disponible desde este mismo lunes, 11 de agosto, a las 16:00 horas. Los precios para el encuentro son los siguientes:

Preferencia alta: 50 euros

Preferencia baja: 60 euros

Tribuna alta: 80 euros

Tribuna baja: 95 euros

La plataforma del club estará disponible online en este enlace hasta agotar todo el aforo disponible.

Teléfono de información del club: 956 00 00 11. El horario de atención es de lunes a jueves de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 18:00h; el sábado de 10:00h a 14:00h y el domingo, día del partido, desde las 13:30h hasta el inicio del encuentro.

