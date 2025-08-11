Carlos Fernández, un viejo amigo que podría volver a Carranza

Carlos Fernández llegó a finales del mercado de invierno del año pasado en calidad de cedido por la Real Sociedad y lo hacía con la fama que tan bien confirmó en Carranza, lesionado. Mejor dicho, en estado de evolución. Y así fue como el sevillano fue progresando en su recuperación sin ver puerta -salvo en las últimas jornadas que se estrenó y nada más- hasta completar una temporada con unos minutos más que aceptables para un futbolista que llegaba mermado por las lesiones y sus operaciones en la rodilla.

La calidad que tuvo nadie puede dudar de ella, sin embargo, su estancia en Cádiz resultó poco más que aquel que se encuentra en un centro de rehabilitación, Y si calidad tenía, mucho más mostró su profesionalidad, esa que le llevó incluso a sentar en más de un encuentro al goleador Chris Ramos.

Una vez pasada la temporada, el exsevillista regresó a Zubieta para incorporarse a los trabajos junto a la Real, club donostiarra con el que aún tiene un año de contrato que no cumplirá vistiendo la zamarra txuri-urdin. Ni antes con Imanol Alguacil, ni ahora con su sustituto Sergio Francisco Ramos. Era más que evidente que tras un año en Segunda casi en blanco en el casillero goleador, Carlos Fernández lo iba a tener más que complicado para entrar en la plantilla realista. Y así ha sido.

El sevillano se ha quedado en San Sebastián mientras el primer equipo guipuzcoano se ha ido de stage a Inglaterra para jugar dos amistosos, con lo que parece claro que no entrará en los planes del actual cuerpo técnico. Por eso mismo, su nombre ha vuelto a sonar en Segunda y donde más fuerza lo está haciendo es la vecina Miranda de Ebro, un club que suele depender de muchos cedidos.

De hecho, este pasado fin de semana el Sanse (filial de la Real) jugaba un bolo en su ciudad deportiva ante los jabatos, que se quedaron hace poco a las puertas del ascenso a Primera tras caer ante el Oviedo en la última eliminatoria por el ascenso.

Carlos Fernández jugó 32 partidos el año pasado vestido de amarillo y marcó solo un gol. El Cádiz CF tenía una opción de compra que no ejecutó pese a que ha sido en Carranza donde ha completado su gran pretemporada que espera, el de Castilleja de Guzmán, le sirva para reencontrarse con lo que fue. El Mirándes, próximo y primer rival del Cádiz CF este domingo en la primera jornada de Liga, vería con buenos ojos su incorporación. De momento, los burgaleses tienen como delanteros a los cedidos Iker Varela y Gonzalo Petit, que tienen la difícil tarea de igualar el gran año de Joaquín Panichelli y Urko Izeta.