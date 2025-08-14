Cádiz CF: una solución difícil para todas las partes

Tres son los jugadores que que tuvieron relevancia en el pasado y ahora no entran en los planes del Cádiz CF de cara a la próxima temporada. Son los casos de Rubén Alcaraz, Gonzalo Escalante y Rubén Sobrino, quienes continúan trabajando al margen.

La decisión adoptada por el Cádiz CF fue clara desde el primer momento. Sucedió igual con Caro, Matos o Fede San Emeterio, a quienes se les rescindió el contrato. De ellos han encontrado acomodo Caro en la UD Las Palmas y Matos en el Ceuta. Sin equipo sigue Fede San Emeterio.

No sucedió lo mismo con Fali y Brian Ocampo, sobre quienes el Cádiz CF dejó claro en su momento que no estaban en su lista de descartes por unas u otras razones.

Ninguno de los descartados jugaron durante la pretemporada con el Cádiz CF y el club se mantuvo firme. El club gaditano no cuenta con ellos y presiona a su manera para que salgan antes del cierre de mercado de fichajes, pero ellos también juegan sus cartas. Cala insiste en que no hay posibilidad de continuidad de ninguno de ellos. Tampoco de Sobrino. «Rubén Sobrino no va a seguir en el Cádiz CF», aseguró por activa y por pasiva el director deportivo del Cádiz CF.

«Los jugadores apartados son buenos chicos y estos años la relación con el Cádiz CF ha sido buena y esperemos que acabe bien», apuntaba Cala este miércoles durante la presentación de Jorge Moreno, el último de los fichajes del Cádiz CF hasta la fecha.

Juan Cala, director deportivo del Cádiz CF. NACHO FRADE

Tira y afloja

En ese tira y afloja de momento se mantiene el respeto entre las partes. Cada parte juega sus cartas. El Cádiz CF tiene clara su estrategia y no cede. Así es desde que Manuel Vizcaíno apuntara este verano: «Lo más normal es que Rubén Sobrino salga». Después llegó todo lo demás.

Los descartados tienen muy claro que hay que buscar una solución si no cuentan porque tienen contrato en vigor. Rubén Alcaraz, Gonzalo Escalante y Sobrino hasta 2026 (el centrocampista barcelonés con la opción de prorrogarlo una temporada más). No se van a marchar a cualquier precio y a cualquier sitio.

Rubén Alcaraz, entre Fede San Emeterio y Chris Ramos. Ninguno seguirá en el Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Con un centro del campo saturado, ni que decirse tiene que Gonzalo Escalante y Rubén Alcaraz no tienen espacio. A la espera de un extremo y un delantero, Sobrino (aunque ni mucho menos es un goleador) podría encajar, pero ya se encargó Cala de zanjar esa posibilidad.

Matos ya se ha ido y se espera el adiós de Gonzalo Escalante. ANTONIO VÁZQUEZ

La solución tiene que ser positiva para todas las partes y ahí está el principal inconveniente, ya que unos (jugadores) no juegan y llegarán tarde a sus nuevos destinos, mientras que los otros (club) no han configurado aún su plantilla. Sobre todo cuando LaLiga está a la vuelta de la esquina y el mercado de fichajes a poco más de 15 días del cierre. Lo habitual cada verano.