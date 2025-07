Manuel Vizcaíno y su paso por 'El rincón del Yuyu': nuevo estadio, objetivo, errores, salidas...

Manuel Vizcaíno ha sido recientemente protagonista en 'El rincón del Yuyu', un rincón de tertulia dirigido por José Guerrero Roldán 'El Yuyu'.

En la amena charla del presidente del Cádiz CF con toda una institución del Carnaval de Cádiz, que hace ya tiempo que se adentró en las ondas de la radio andaluza, muchos fueron los temas que se trataron.

Nuevo vídeo en mi Canal YuyuTube.

4º Episodio de EL RINCON DEL YUYU, con MANUEL VIZCAÍNO, Presidente del @Cadiz_CF, que nos cuenta su experiencia tras más de una década al frente del Cádiz C.F.

Si te gusta mi Canal, SUSCRIBETE que es gratis.https://t.co/Nbb3MMMwRB — José Guerrero Yuyu (@yuyudecai) July 9, 2025

«El actual Estadio ya no da para más»

Uno de ellos, y puede que el más controvertido (y eso que no fue el único), fue el que se refería a la construcción de un nuevo estadio para el Cádiz CF. Eso sí, Manuel Vizcaíno incidió en que este recinto no se movería de la capital gaditana, dejando los terrenos de Sportech City en El Puerto de Santa María para otros menesteres como un recinto dedicado a los espectáculos junto a una ciudad deportiva.

Según el presidente del Cádiz CF, «el actual Estadio del Cádiz CF ya no da para más». Y apostillaba: «Necesitamos un nuevo estadio que nos permita generar ingresos y eso no lo podemos hacer ahora».

Manuel Vizcaíno, que hizo un repaso a toda su vida en la tertulia, dejó claro que el actual Estadio «ya no da más de sí porque ya no podemos meter más gente». Como consecuencia de ello, «eso nos frena».

Y al mismo tiempo señalaba: «Hace falta un estadio distinto en la ciudad de Cádiz que nos permita crecer, con el que tenemos ahora no podemos hacerlo». Todo ello mientras recalcaba que «el Cádiz CF seguirá siendo de Cádiz».

El presidente del Cádiz CF pide un nuevo Estadio para el club. CÁDIz CF

«Otros clubes como el Atlético de Madrid han sacado provecho al entorno de su estadio. Nosotros, sin embargo, no lo podemos hacer porque no hay espacio. Sólo tenemos una tienda y punto. No hay posibilidad de desarrollo, de meter mas asientos, como mucho dos mil espectadores más, pero eso generaría problemas de evacuación».

Y concluía en este sentido: «Con el descenso hemos aparcado el tema, aunque seguiremos reivindicando un nuevo estadio como algo que nos permita crecer. Para seguir siendo competitivos, nosotros necesitamos un estadio que nos permita ganar más dinero y reinvertirlo en el equipo».

Primer objetivo: 50 puntos

Por tanto, el nuevo Estadio en Cádiz debería venir acompañado de otra etapa gloriosa en Primera, pero el presidente del Cádiz CF prefiere no lanzar las campanas al vuelo y se centra en amarrar cuanto antes la cifra de 50 puntos y que después se luche por ascender cuando todo esté bien atado. «Cuanto antes lleguemos a esa cifra, más opciones de tendremos de ascender. Si lo consigues en febrero, mejor», valoraba el máximo dirigente de la entidad gaditana.

Con esa intención inicia una temporada en la que Gaizka Garitano continuará en el banquillo del Cádiz CF. Y es que, aunque en los últimos tiempos ha tenido que hacer cambios de entrenadores debido a la caótica marcha del equipo, Manuel Vizcaíno es un presidente que da confianza a sus técnicos.

Por eso no dudaba en admitir que uno de sus mayores errores fue destituir a Sergio González a mitad de la temporada 2023/2024. «Uno de mis mayores errores ha sido prescindir de Sergio González. Todavía lo estamos pagando», puntualizaba al hablar sobre un técnico que sigue asistiendo a los encuentros del Cádiz CF en casa cuando tiene la oportunidad.

Y aseveraba el presidente del Cádiz CF: «No sé si nos hubiésemos salvado con Sergio González, pero en caso hubiéramos ascendido al año siguiente».

En el 4º Episodio de EL RINCON DEL YUYU, MANUEL VIZCAÍNO, Presidente del @Cadiz_CF confiesa cual ha sido su pecado mas grave al frente de la entidad cadista.

Si te gusta mi Canal, SUSCRIBETE que es gratis.

Entrevista completa en https://t.co/Nbb3MMMwRB pic.twitter.com/fM7i2EwoAh — José Guerrero Yuyu (@yuyudecai) July 10, 2025

El presente y el futuro

Y del pasado al presente y futuro porque Manuel Vizcaíno hacía mención a la situación de algunos jugadores como Fali. Del 'Titán' señalaba que «no está en la lista de posibles salidas».

Y puntualizaba: «Hay una lista real y otra que sale en los medios. Aunque hizo una mala temporada, como él mismo también reconoció, espero que dé el nivel por el que se le paga».

«A él se le renueva por un problema en su contrato, para evitar problemas futuros, igual que se hizo con Iván Alejo», matizaba.

Sobre otros jugadores no dijo lo mismo el presidente del Cádiz CF: «Lo más normal es que Rubén Sobrino salga».