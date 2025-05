Iván Alejo: «Volvería en un futuro al Cádiz CF porque es mi casa»

Iván Alejo está de vuelta en España. El jugador del Apoel de Nicosia ha aprovechado su periodo de vacaciones para regresar y, aunque ahora descansa en Valladolid, ya ha tenido tiempo de pasar por Cádiz.

En estos días el exjugador del Cádiz CF ha disfrutado de la Feria de Jerez, donde compartió momentos con Manuel Vizcaíno, e incluso vivió 'in situ' la goleada del equipo gaditano al Huesca (4-0) en una tarde complicada, con el cadismo expresando su malestar después de una más que decepcionante temporada.

En estos días de asueto y descanso, Iván Alejo atiende a COPE Cádiz y apunta para romper el hielo: «Nunca había experimentado estar fuera de España y al final soy una persona muy de mi gente y muy de mi país, de estar en mi casa en Valladolid. Me hace falta y lo aprovecharé al máximo».

«Soy mucho más de norte que de sur, pero en Cádiz he sido, soy y seguiré siendo feliz. Es mi segunda casa y tenía mucha gente a la que ver y abrazar. Me gusta recordar lo feliz que he sido allí», aclara el vallisoletano.

Cinco temporadas y media se ha llevado Iván Alejo en La Tacita de Plata. Un periodo de tiempo en el que ha ascendido a Primera y ha pasado cuatro años en la elite, aunque también ha sufrido un final complicado con el descenso a Segunda y la inadaptación a la categoría de plata del balompié nacional.

En este tiempo ha forjado una amistad con Manuel Vizcaíno y así lo reconoce. «Todo el mundo sabe que el presidente del Cádiz CF es una persona muy especial para mí. Nos vimos en la Feria y nos dimos un abrazo», asegura. Y explica: «La foto que nos hicimos no tiene mucho más significado que ese. Aunque la gente quiere dar mil vueltas a las cosas con la situación actual del Cádiz CF, pero no hay nada más. Somos dos amigos. Siempre me dice que soy su hijo rubio. Agradezco siempre su cariño».

En cuanto a su vuelta al que fue su estadio el pucelano asegura: «Tenía muchas ganas de ir, pero dudé porque no sabía que iba a sentir después de más de cinco años allí, con momentos muy buenos y otros menos buenos. Fue entrar y se me pusieron los pelos de punta. Es un estadio muy especial para mí, aunque el ambiente no era el más esperado para todos».

Iván Alejo durante el reciente Cádiz - Huesca. LA VOZ

Y apostilla: «Sentía envidia de mis compañeros que estaban en el verde. Es un estadio especial y lo dice todo el mundo que viene a jugar. Es especial por cómo viven y disfrutan el fútbol»

«Entiendo el hartazgo de la afición»

Desde la distancia le toca ver el mal momento del Cádiz CF y por eso Iván Alejo señala: «Es necesario hacer borrón y cuenta nueva. Si todo el mundo va de la mano se pueden conseguir cosas bonitas, pero será muy difícil si continúa la división».

«Es complicado porque la gente muchas veces no se pone en la piel de los futbolistas y jugar con ese ambiente es difícil cuando se viene de cuatro años en Primera y con el estadio siempre lleno. Hace poco salía en las redes sociales el gol de Théo Bongonda en la victoria al Valladolid en la temporada 2022/2023 y ves el ambiente en la grada de Brigadas Amarillas...», continúa.

Iván Alejo durante su etapa en el Cádiz CF. NACHO fRADE

Aunque Iván Alejo asume que «es lógico el enfado de la gente. Este año, y me incluyo, no hemos dado lo que se esperaba de nosotros al ser un recién descendido desde Primera. Como mínimo se debería haber peleado por el 'play off' por condiciones de los futbolistas, presupuesto y masa social, pero a veces el fútbol no es como uno desea. Entiendo el hartazgo de la afición».

Pero el extremo pucelano confía en que todo vuelva a ser como antes: «Espero que en un periodo corto de tiempo se vuelve a vivir lo que vivimos. En algunos aspectos no se están haciendo las cosas bien, pero por otra parte sí, aunque desde fuera no se vea. Muchos jugadores quieren venir al Cádiz CF».

Y es que, «cuando existe el 'run- run' que no es deportivo siempre afecta al futbolista, aunque crea que no es así. Pasa aquí, en el Valladolid...».

En defensa del presidente del Cádiz CF

Sobre Manuel Vizcaíno señala: «Sé que es difícil y más siendo yo, que soy amigo del presidente, pero pido que se dé un voto de confianza a los que dirigen el barco. O nos unidos todos o vamos a peor. El salto del fútbol no profesional al profesional es inmenso. De no ser así pueden ser años duros».

Porque para Iván Alejo «el presidente del Cádiz CF es una persona muy fuerte y cree mucho en sus ideas. Es muy inteligente He visto pocas personas con esa mentalidad, aunque también le duelen las críticas. Sufre con lo que se vive y no es plato de buen gusto que se acuerden de él y del vicepresidente, y que se digan cosas realmente feas. Él prefiere llevarse los palos antes que los futbolistas. Quita responsabilidad al futbolista, aunque para él es duro».

«Manuel Vizcaíno tiene ganas de seguir. Ya dijo que quiere hacer historia en el Cádiz CF y tiene fuerzas para ello. Aunque es verdad que será más complicada la próxima temporada porque el presupuesto no va a ser el mismo, la quiebra social es muy grande, pero al final mandan los resultados deportivos», continúa el exjugador del Cádiz CF.

«Yo pedí salir»

Y es entonces cuando Iván Alejo admite que todos se equivocaron. «Todo el mundo estaba encantado, y yo el primero porque lo tuve, cuando se firma a Paco López. No podemos ser hipócritas, pero todo empezó mal desde el principio. No dio con la tecla, pero Paco López es el menos culpable de la situación. Él se contagió del mal ambiente que había. Para él fue muy complicado lidiar con todo. Se lo llevó la corriente».

«Muchos futbolistas nos queríamos ir en verano del Cádiz CF. Yo el primero y no me escondo. Yo busqué salir, pero no encontré ninguna opción que realmente me importase. Tuve algunas opciones de fuera de España. Veníamos de un descenso y de mucho tiempo sin ganar», aclara. Y va más allá: «Yo pensaba que podía tener hueco en Primera, pero un descenso te lastra muchísimo y no te quiere ningún equipo de Primera».

A fin de cuentas, y según señala Iván Alejo: «No éramos conscientes de estar en Segunda y se ha visto. No supimos afrontar la responsabilidad de estar en Segunda y no fuimos humildes los futbolistas. No hemos sabido adaptarnos a la categoría y había otros que eran un equipo, aunque no tenían nuestras individualidades. Los futbolistas somos egoístas y no creo que el club tenga responsabilidad en ese sentido».

Iván Alejo esta temporada, justo antes de salir del Cádiz CF. ARABA PRESS

«Yo pensaba que había cumplido un ciclo por mi bien, por el club y por el presidente. A él no le iba a beneficiar que yo estuviese aquí», insiste, al tiempo que recuerda en los micrófonos de COPE Cádiz: «Me llega la propuesta del Apoel, con Manolo Jiménez y jugar en la competición europea. Tenía claro que quería salir. Ahora puedo decir que me equivoqué porque tomé la decisión en caliente. Al final las cosas pasan por algo».

Fue el 29 de diciembre cuando se fue Iván Alejo del Cádiz CF. El primero en salir en el mercado de invierno. «Gaizka Garitano me mostró su confianza poniéndome todos los encuentros. Creo que hubiese jugado y hubiese sido importante. Por tanto, también creo que me equivoqué porque no era el momento», matiza el actual jugador de la escuadra chipriota.

Por último detalle en este sentido: «Yo pedí salir. El presidente me mandó un mensaje el mismo día 29 y me dijo que me volviese y no me fuese. No se me olvidará ese 'whatsapp'».

«Muchos no dimos el nivel que se nos presuponía, aunque es verdad que Gaizka (Garitano) nos metió el veneno dentro y nos apretó. Si el equipo llega a ganar en Tenerife estoy convencido que el Cádiz CF se hubiese metido en el 'play off' de ascenso. Luego llegaron las dudas», puntualiza.

Amor y odio

De cara al futuro, Iván Alejo confía en el actual entrenador del Cádiz CF: «Para mí Gaizka Garitano hace las cosas muy bien y engancha a la gente. Seguro que empiezan a mandar los resultados deportivos. Él lo tenía difícil cuando llegó».

Aunque pide algo de manera muy clara: «Que el entrenador tenga su proyecto, le den mando y pueda hacer las cosas a su manera. A partir de ahí el club puede crecer bastante».

«Yo también pensaba que vendría vendría alguien en esa demarcación, pero ahí está un currante como Sobri, Dela que tiene hambre y Melendo que podía tener su momento, aunque es un jugador diferente a mí. No entro en lo que decidió el club», añade.

En cuanto a su forma de ser admite: «Soy de blancos o negros. Me aman o me odian. Me he equivocado más de tres y cuatro veces porque soy de sangre caliente y porque he entrado en conflictos con el público sin tener que hacerlo. Además en las redes sociales me pierde la boca y eso me afecta. También se me ha tachado por mi ideología política y me duele. Nunca se me podrá reprochar que me he dejado absolutamente todo. Me duele que cierta parte de la afición me faltara al respeto, aunque también hay quien me tiene cariño».

«Fuera te das cuenta de lo bueno que es el fútbol español. Tengo un buen contrato, tengo que pensar por mí y me quedan tres años», añade sobre su futuro. De una u otra manera, «tenía que irme porque, socialmente, la gente está muy quemada con los futbolistas que bajamos a Segunda».

Iván Alejo estuvo cinco temporadas y media en el Cádiz CF. EFE

Pero para Iván Alejo no son iguales todos los casos: «Álex es historia del club y se ha ganado el derecho a decidir. Es un gran capitán y futbolísticamente es muy importante para el Cádiz CF. Acaba jugando con todos los entrenadores y no es casualidad. Debería seguir».

¿Volverías al Cádiz CF? Su pregunta fue contundente: «Sí porque es mi casa y mi familia. Me siento muy protegido por el club y me han entendido siempre. Eso es muy difícil que se pueda entender en el mundo del fútbol».