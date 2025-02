El mercado de invierno deja a medias al cadismo

El mercado de invierno ha llegado a su fin con un sabor agridulce para el cadismo, que esperaba más en esta ventana de altas y bajas. Si bien es cierto que el Cádiz CF ha reaccionado desde la llegada de Gaizka Garitano al banquillo, permaneciendo el equipo gaditano invicto desde entonces, las pretensiones de la mayor parte de los aficionados eran otras a la hora de hacer cambios en la plantilla.

Cierto es que el nuevo año comenzó con mucha intensidad en el Cádiz CF con las llegadas de Iker Recio (Antequera) y Mario Climent (Mérida), dos fichajes procedentes de la Primera RFEF. Con el primero a la espera del debut, el segundo se ha afianzado en el lateral izquierdo e incluso ha causado furor con dos goles.

Ahora bien, desde entonces no llegó ningún fichaje más a las filas cadistas. Prácticamente un mes sin llegadas que han dejado a medias al cadismo, pues se esperaban incorporaciones en el ataque. Y ahí entraba en juego reforzar el extremo derecho y la punta de lanza, algo que al final no ha ocurrido pese a que Gaizka Garitano lo solicitó en sus primeras intervenciones públicas.

Mario Climent celebra su gol al Mirandés. ANTONIO VÁZQUEZ

Lo único que llegó fue la vuelta de Luis Hernández, que vuelve a tener ficha, aunque al experimentado defensa madrileño del Cádiz CF le queda bastante para regresar a los rectángulos de juego.

Más salidas que entradas

En el apartado de salidas si hubo más movimiento. Tal es así que a la tempranera marcha de Iván Alejo (Apoel de Nicosia), que sí entraba en los planes del nuevo entrenador, se sumaron las de jugadores que no eran claves para Gaizka Garitano como Kouamé (Chicago Fire), Tomás Alarcón (Colo - Colo) y Glauder (sin equipo tras su rescisión de contrato). Todo ello sin contar que jugadores de la cantera como Julio Cabrera y Borja Vázquez, que habían tenido algunos minutos con el primer equipo, se marcharon cedidos al Atlético Sanluqueño.

Fueron ellos pero pudieron ser más los que abandonaran una extensa plantilla. Desde Melendo hasta De la Rosa pasando por Gonzalo Escalante y Mwepu sonaron para decir adiós, pero al final fue así.

Kouamé se fue del Cádiz CF con más problemas que aplausos. ARABA PRESS

Una historia diferente

La sensación desde la dirección deportiva del Cádiz CF, comandada por Juanjo Lorenzo y Juan Cala bajo la supervisión del presidente Manuel Vizcaíno, es otra bien distinta. «Estamos muy contentos con el mercado de invierno», señalaban esta semana.

El entrenador del Cádiz CF lo asumía. Es lo que tocaba. «El club ha hecho todo lo posible. No ha sido un mercado fácil. aunque el tiempo dirá si necesitábamos más jugadores o no. Ahora la clave será que no haya lesiones», apostilla Gaizka Garitano, quien ha recuperado a jugadores como Víctor Chust, Moussa Diakité o Sobrino para la causa.

En líneas generales, la afición del Cádiz CF se quedó con ganas de más. Sin dar el club ese paso al frente, el objetivo, salvo sorpresa, será la permanencia. Eso opinan algunos. Otros, mientras tanto, permanecen más alejados del esférico. El tiempo dará o quitará razones.