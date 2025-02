El Cádiz CF hace balance: «Estamos muy contentos con el mercado de invierno»

Apostar la cantera y que sean los jóvenes los que salgan adelante. Así se puede resumir lo que ha sido la política del mercado de fichajes de invierno según el propio Cádiz CF.

Juanjo Lorenzo decía que «el que no haya incorporaciones en las últimas horas es por motivos puramente deportivos, no económico. Gaizka nos pide un tiempo para analizar la plantilla», dice antes de comentar que el técnico vasco «participa en la elección de Iker Recio y Mario Climent. El mercado viene acorde a un rendimiento del equipo semana tras semana y las ideas del principio no tienen que ser la del final. El equipo ha dado un paso adelante».

«Se han planteado posibilidades que eran viables económicamente, pero hemos entendido que no mejoraban lo que teníamos», decía antes de referirse al objetivo nuevo o seminuevo. «La permanencia no era nuestro objetivo, pero ahora se a convertido en nuestro objetivo. Ahora mismo con los puntos que tiene el equipo está más cerca de la zona de descenso que del play off», dice en la línea de su entrenador.

El madrileño entiende «que la afición sea exigente y debe serlo. Llevo mucho tiempo trabajando en el fútbol. Es una tónica general que la afición quiera más, es normal. Entiendo que la gente quiere disfrutar con su equipo. Somos un recién descendido, es así, tenemos que mirar al futuro».

Errores compartidos

Aquí fue donde entró a participar en la comparecencia Juan Cala, que hizo autocrítica. «Iniciamos la temporada con un cuerpo técnico que salió mal. Ha sido un error y es una evidencia. Fue un error nuestro e incluso diría también de Paco López por aceptar nuestras oferta. Si nos remontamos al mes de noviembre haríamos 25 cambios en la plantilla. También es una evidencia que el equipo ha generado un cambio. El rendimiento ha subido en todos los sentidos, nivel físico y de confianza. Eso se tiene en cuenta en un mercado de fichajes. Ese paso adelante que han dado todos los jugadores nos da confianza para que esta política de ir partido a partido el equipo ha crecido una barbaridad».

Fue preguntado por una hipotética vuelta de Salvi, del que el lebrijano asegura que «no ha sido una opción para el Cádiz porque tenemos a De la Rosa. Queremos que tenga presencia en el equipo y el jugador ha dado un paso adelante».

Tanto Lorenzo como Cala están contentos. «Hemos salido reforzados en el mercado porque hemos dado salidas en una plantilla que tenía muchos jugadores. Los primeros interesados en que esto salga bien somos nosotros. Entendemos que la afición está sufriendo pero el mensaje no es de conformismo. En los próximos mercados vamos a seguir creciendo con esta política. Creo que cada vez lo vamos a hacer mejor».

Explicaron que «cuando sale Alejo hemos estado buscando pero en ese periplo entendemos que hay un futbolista como De la Rosa que no estaba teniendo minutos y creíamos que podía dar un paso adelante. Lógicamente nuestra obligación es mirar el mercado pero no es tanto hay alguien mejor hoy, sino también dentro de un tiempo. El hueco de Alejo lo ha ocupado De la Rosa que ha dado también un paso adelante».

También se hablaron de posibles llegadas que nunca lo hicieron. «En el inicio de mercado el Tenerife parece que puede plantear una opción razonable para que salga Luismi Cruz. Ellos han tenido también un cambio de entrenador y lo que puede ocurrir finalmente no ocurre. No ha estado en el mercado realmente y la prueba es que se ha quedado en Tenerife» con Álvaro Cervera.

«Estamos encantados con el trabajo que está haciendo Garitano recuperando a jugadores que no estaban en su nivel. El entrenador ha aportado sencillez y trabajo, y todo eso ha permitido crecer como equipo y como plantilla. Eso es más importante que centrarte en efectivos. Estoy muy contento con el mercado de invierno porque hemos sacado gente para darle la oportunidad a otros».

Lorenzo no tuvo otra que admitir una evidencia. «Es cierto que el entrenador ha pedido fichajes pero no quiero que quede la imagen de que no hemos buscado jugadores. Hemos tenido opciones consensuadas con el entrenador y en las que finalmente hemos concluido que no era lo que queríamos. Se han dado situaciones hasta el último día, pero no queríamos traer por traer y el entrenador también lo ha entendido así.

En cuanto a Álex, Cala comentó que «ha sido compañero mío y está demostrando con mucha profesionalidad que su ciclo no ha acabado. Él decidirá qué quiere hacer. El verde nos ha indicado que Álex es un jugador muy importante para el Cádiz».

En cuanto a Luis Hernández, que se ha incorporado al club, Lorenzo comentó que «si hay algún jugador en el que tenga esperanza de que puede volver a rendir es Luis. Es un ejemplo en todo. Un profesional enorme y se merece todo. Ojalá tenga la fortuna física de que cuerpo le permita volver a rendir. Si su cuerpo se lo permite estará en su nivel.