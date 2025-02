Así queda la plantilla del Cádiz CF 24/25

Dos altas y cinco bajas. Ese es el pobre balance del Cádiz CF en un mercado de invierno que ha dejado a Gaizka Garitano, a pesar de sus peticiones a mediados de mes, casi que con lo puesto. Bueno, no, incluso con menos. Al primero que le quitaron fue a un titular como estaba siendo Iván Alejo, ahora en Chipre. Más adelante le aliviaron de los peleones Tomás Alarcón y Rominigue Kouamé, dos mediocentros. Por último, le quitaron de encima a Glauder, fichaje del pasado verano que resultó ser el central que parecía ser, y a Borja Vázquez, un extremo al que puso a jugar contra el Levante ante la falta de extremos. Pues bien, ni él ni el técnico del filial, que pelea por no descender a Tercera RFEF, podrán seguir tirando de él después de que se vaya cedido al Sanluqueño, una especie de filial cadista que milita en Primera RFEF, de donde han venido las dos únicas altas: el central Iker Recio, que llega del Antequera, y el lateral zurdo Mario Climent, que lo hace del Mérida. Bueno, hay otra, la de Luis Hernández (35 años), que aún continua recuperándose de la lesión que sufrió la temporada pasada.

Así las cosas, la plantilla queda con los porteros David Gil y Caro como integrantes del plantel profesional. El tercero que suele viajar a los desplazamientos y entrar en las convocatorias es Ángel Pérez, que está a la sombra en el 'B' del brasileño Víctor Aznar, donde existen muchas esperanzas puestas.

Como defensas se quedan los laterales diestros Iza Carcelén y Zaldua; los zurdos Matos y Climent; y los centrales Iker Recio, Chust, Fali, Kovacevic y el recuperado Luis Hernández.

Rubén Alcaraz, Fede San Emeterio, Gonzalo Escalante, Mousaa Diakité y Álex Fernández son los mediocentros que tiene en nómina Garitano. En las bandas quedan Brian Ocampo, Rubén Sobrino y el canterano De la Rosa, al que se le quiso buscar una cesión pero que al no encontrarse un extremo en el mercado no ha tenido otra que quedarse en busca de minutos que va mereciendo conforme se le va viendo en sus apariciones. Ontiveros y Melendo son los mediapuntas.

Carlos Fernández, Chris Ramos, Roger y Paquito Mwepu son los delanteros que conoció en su primer día como entrenador cadista y que seguirá conociendo hasta mayo.

Bajo sospecha

De todos los nombrados, hay algunos donde surgen muchas dudas en cuanto a su evolución física. Hombres como Fali, con continuas molestias -sean ciertas o no-, Luis Hernández -que viene de quirófano-, o Roger -que no termina de recuperarse de la operación de peroné que sufrió en diciembre del 23-, no son más que algunas de las dudas manifiestas que se le presenta en el horizonte a un entrenador que debe rezar porque no se le refríen jugadores tan determinantes como Víctor Chust, Ontiveros, Diakité, Alcaraz u Ocampo, que sin dar mucho, se espera que dé todo.

Además, la continuidad de canteranos como De la Rosa o Mwepu dan una señal inequívoca de que no ha habido suerte en el mercado, donde no se iba a fichar por fichar. Y vaya que si no se ha fichado. Mucha madera debe haber en los despachos de la planta noble de Carranza para tocar y que la cosa no se complique porque, desde luego, se ha hecho todo lo posible para que eso pueda suceder.

Por supuesto, aún queda la posibilidad de acceder al mercado de jugadores libres si se quiere ocupar las dos fichas que han quedado sin ocupar. En las últimas horas han saltado a la palestra los nombres de los veteranos excadistas Maxi Gómez y Salvi. Todo puede pasar.