Garitano: «No estamos en una temporada de transición»

Gaizka Garitano sabe que ahora lo importante es que el equipo siga rindiendo. Estos son los jugadores que tiene y a los que puede sacar más rendimiento, a pesar del decepcionante mercado de fichajes del club cadista. No le han traído lo que ha pedido pero como entrenador que es no le queda otra que tirar para adelante, no hay más.

Y la mirada corta se pone en el colista, un Cartagena que querrá dar la sorpresa en Carranza. «El partido del domingo es muy complicado. Nos vamos a encontrar un equipo nuevo con fichajes de han mejorado mucho la plantilla. Ha estado en una mala dinámica y puede cambiar. Esta categoría no tiene nada que ver con otras, cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Tenemos que hacer un buen partido el domingo para poder ganar», destaca el entrenador amarillo.

Garitano no piensa en otra cosa que no sea mirar a cada fin de semana. «Trato de pensar en el partido de cada semana. Cada victoria o buen resultado nos saca a las zonas de arriba y cada resultado negativo nos estará estas más cerca de abajo. Hay que aumentar el nivel del equipo para poder ganar este partido que serían tres puntos importantes. 31 puntos a estas alturas son muy pocos, hay que sacar más para estar arriba«, destaca.

El míster cadista añade que «tenemos que seguir siendo sólidos sin perder la producción ofensiva».

Una de las tareas pendientes es que Carlos Fernández vea puerta, cosa que no preocupa al entrenador. «Carlos es de los jugadores más inteligentes que yo he entrenado. Los goles llegarán, el otro día en Zaragoza tuvo una ocasión clara. Ahora cualquier jugador puede hacer gol. No tenemos un goleador como pueden tener otros equipos. Tenemos que recuperar jugadores».

Sobre la exigencia, Garitano tiene claro que debe ser alta siempre. «En Segunda te pones la camiseta del Cádiz y tienes que ir a ganar en todos los campos. Haremos balance a final de temporada y veremos qué se ha hecho bien y mal. Sabemos que estamos en un gran club y tendremos que mirar qué hemos hecho bien o mal. Hay que aumentar el nivel de exigencia del equipo. Esta temporada no es de transición, estamos compitiendo para ganar todos los partidos«, concluye.

