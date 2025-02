Gaizka Garitano se adapta: «La clave será que no haya lesiones»

El Cádiz CF cerró esta semana el mercado de fichajes y lo hizo sin más novedades en el capítulo de incorporaciones. Ni un extremo ni un delantero.La plantilla se queda tal y como estaba en la recta final del mercado.

Iker Recio, que aún no ha debutado, y el esperanzador Mario Climent han sido las dos únicas llegadas de la escuadra cadista para afrontar la segunda vuelta liguera, más allá de las bajas que han aligerado la extensa plantilla.

Con esta situación, la dirección deportiva en la que se encuentran Juanjo Lorenzo y Juan Cala ya dejaron claro esta semana que estaban satisfechos con el trabajo llevado a cabo durante el mercado de invierno. «Estamos muy contentos con el mercado de invierno» fue el mensaje que ambos enviaron.

Mientras, Gaizka Garitano ha ido de más a menos en cuanto a peticiones. El entrenador del Cádiz CF se va adaptando a lo que hay y con eso está obteniendo notables resultados hasta la fecha.

Una vez cerrado el mercado invernal, el técnico vasco ha apuntado en su primera comparecencia: «El club ha hecho todo lo posible y me consta que ha sido así. Cuando los resultados son buenos parece que hay menos necesidad. Nosotros hemos conseguido buenos resultados y no se ha echado de menos traer gente. Veremos de ahora en adelante, ya doy por acabado el mercado y lo importante es sacar el máximo rendimiento del equipo y tratar de sacar victorias para salir de una zona complicada en la que seguimos estando».

Gaizka Garitano, entrenador del Cádiz CF. NACHO FRADE

Gaizka Garitano también admitió que «no ha sido un mercado fácil. Los clubes no han hecho grandes traspasos. Tenemos jugadores buenos y lo que tenemos que procurar es que no haya lesiones».

La importancia de las lesiones

Y es entonces cuando se centra en algunos que pudieron salir, que se han acabado quedado y ahora tendrán que dar un paso al frente. «Hay jugadores que no han jugado mucho, pero que ahora están mejor que cuando yo llegué. Es el caso de Melendo, por ejemplo. De la Rosa también está mucho mejor ahora, así que de aquí a final de temporada la clave será que no haya lesiones en determinadas posiciones».

E incidió en ese asunto: «Futbolistas que hagan diferencias en un equipo no los hay. El tiempo dirá si necesitábamos más jugadores o no. La clave va a ser no tener lesionados o bajas importantes de extremos, que Roger Martí y Mwepu se recuperen del todo».

Para terminar apostillando: «Los futbolistas que tenemos ahora están rindiendo. No sé qué margen de mejora más tenemos. No podemos ir pensando que vamos a ganar por los campos tres a cero. Los jugadores están aumentando el nivel y eso es lo importante».