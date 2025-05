Adiós a una temporada de lo más pesada (Previa)

Escuditos humanos para tapar una protesta. Las mejores dictaduras suelen actuar así, con sigilo, con condescendencia, como el que no quiere la cosa. De hecho, ya es de sobra conocido el hecho de aumentar el horrible volumen de la megafonía para ahogar los pitos de una afición a la que, para colmo, apenas hay que ahogarla porque cuando llega a las gradas de su estadio lo hace cansada, harta y casi que sin saber que qué pinta ahí un domingo más. Este, el de hoy 25 de mayo, será el último de otra temporada para olvidar cuanto antes.

A esas conocidas argucias por taponar la bronca se le suma este último partido casero de la infame temporada, la segunda consecutiva, la medida de regalar tropecientas entradas a los más pequeños, esos que aún creen -y con bendita razón- en la existencia de los Reyes Magos de Oriente, los que, ya puesto, ni se acercaron por el árbol de Navidad de Garitano para asistirlo con algún que otro fichaje para intentar lo que jamás se ha querido intentar desde las más altas -y a la vez, bajas- instancias de un club con varios monos con pistolas al volante.

Se decía que para este encuentro ante el Huesca, que sí llega a la cita con algo que jugarse, se prevé la asistencia de cantidad de niños pequeños, colegiales en edad de soñar. Lo harán sin saber que en este estadio Carranza todos los sueños se convierten en pesadilla y mal harían los padres de estos infantes en no informar a sus criaturas sobre lo que van a ver. Abiertas están las puertas del estadio del Cádiz para todos. Bueno, para todos no, porque desde la presidencia no ha sido la primera vez que se le ha negado el pan y la sal a leyendas del cadismo. Pero eso ya se ha contado y no es plan de repetirlo. O sí, porque aquí, más que el fútbol, lo que importa es lo que se está haciendo en las cocinas de un club que se bate retirada por cada decisión que se toma.

Habrá que ver cómo le sale la jugada al club que esta semana se ha recorrido la provincia regalando entradas a los colegios para crear un simulacro de afición esta última jornada a la que llega el equipo ya con la permanencia matemática en el bolsillo y con una afición que ya ha manifestado varios actos de protesta contra los dirigentes de una entidad que no sabe muy bien hacia donde tomar destino porque sobre la misma recaen contratos y contratos de jugadores que con solo verlos en el papelito del once titular ya da pereza seguir leyendo.

El caso es que la temporada vuelve a Carranza y lo hace ya con el equipo mantenido gracias a la incapacidad de otros. Garitano ha hecho lo imposible, bueno, mejor dicho, hizo lo imposible para levantar lo suficiente a un equipo que supo salir de las llamas del peligro pero que no estaba para mucho más. Por eso, por ese compromiso el vasco se ha ganado un año más a pesar de las dudas que lleva demostrando tener desde hace ya más de un par de meses.

El pasado viernes, el de Bilbao volvió a sacar su verdad y dejó a las claras que no quiere ver a muchos de los que ve todavía en el barco y con contrato en vigor. No dijo nombres, pero a Garitano se le debe pasar por la cabeza los mismos jugadores que se les pasa a cualquier aficionado a este equipo derrotado desde hace más de un año y medio.

Lo peor de todo es que de este equipo hundido solo cumplen contratos tres hombres (Álex Fernández, Iza Carcelén y Joseba Zaldua). Sobra decir que, pese a lo mucho que han dado los dos primeros, todo lo que sea pensarse en renovar sería el enésimo tiro al pie de una afición que ya no se deja la piel con su club, en manos de directivos que tienen de cadista lo mismo que de curas.

El problema es mucho mayor con la patulea que hay detrás; jugadores ya amortizados con contrato que de seguir un año más de amarillo prometen dejar el cemento de Carranza más solito que un solar. Algunos se salvan, sí, pero biensabe Dios que absolutamente nadie es imprescindible. Nadie. Pero nadie, ninguno. Todos fuera. Toditos.

Por eso, este verano, mientras el cadismo chancletea por sus playas, este club amarillo debe hacer lo que no ha hecho desde que Juan Carlos Cordero fue invitado a salir, previo pago, claro. Con la excepción de dos mercados de invierno, Manuel Vizcaíno ha seguido tirando de sus conocidos y contados contactos para mantener al equipo cuatro años en Primera con la base que quedaba por los hombres de Pina. Pero la suerte se acabó y ahora están llegando las consecuencias de un club que se ha movido a base de intuiciones no desaprovechables, pero sí caducas ya.

Esta pesadísima temporada llega este domingo a su fin lo y lo hará en una tarde donde de vienen protestas de mayor calado de lo que ha sido un año tan calamitoso en el campo como en los despachos y no menos en la grada. El cadismo sigue dormido y hoy espera detonar para dar señales de vida a una institución que deambula al son de unos dirigentes que tienen menos de curas que de cadistas.

Innegablemente, los empresarios llegan para hacer dinero y eso es lo más loable. El asunto aquí es que hay una ciudad donde el club echa sus raíces y estas están muy cerca de quedarse cercenadas.

Desde el palco se espera que el partidito acabe pronto, que los colegiales hagan su trabajo y que la sangre no llegue al río porque nunca debe de llegar. Eso sí, como los niños le salgan como los del año pasado -que cantaron el conocido 'Vete para Sevilla-, la cosa puede estar graciosa.

A todo esto, este encuentro toca el Huesca, un rival que lucha por alcanzar esos 'play off' de ascenso que nunca ha olido un equipo, el amarillo, en proceso de autodestrucción. Que así sea. Y ya. Cuanto antes.

Más temas:

Cádiz

Bilbao