Chris Ramos ya es pasado en el Cádiz CF y luce la elástica del Botafogo

Ahora sí. Chris Ramos ya es oficialmente nuevo jugador del Botafogo. El Cádiz CF y el club brasileño han alcanzado un acuerdo para la cesión del delantero gaditano. Lo hacen a través de una operación que contempla una opción de compra por parte del club sudamericano.

Días después de aterrizar en Brasil, Chris Ramos al fin puede decir que es nuevo delantero del Botafogo. Tras conocerse el acuerdo, el ariete ha publicado en sus redes sociales una carta de agradecimiento al Cádiz CF y al cadismo.

Un emotivo adiós en el que el delantero gaditano repasa su estancia en La Tacita de Plata, su ciudad, donde pudo defender la zamarra del club de su vida.

Allí recala tras no acabar hace unos meses en el Celta, que también pujó por él. En el Botagofo, eso sí, podrá disputar la Copa Libertadores y tendrá como entrenador a Davide Ancelotti, hijo del extécnico madridista y actual seleccionador brasileño Carlo Ancelotti.

Adiós al club de su vida

Formado en la cantera cadista, Chris Ramos debutó en el fútbol profesional en el Real Valladolid. Después formó parte de San Fernando, Badajoz, Sevilla Atlético y Lugo hasta volver al Cádiz CF en el año 2023. Primero en Primera y después en Segunda, donde ha tenido como entrenadores a Sergio González, Mauricio Pellegrino, Paco López y Gaizka Garitano. Una etapa en la que ha defendido el escudo del Cádiz CF en 92 encuentros, anotando un total de 16 goles en su trayectoria como delantero del primer equipo cadista.

El Cádiz CF le dice adiós agradeciéndole «su compromiso en todo momento con el club de su tierra» y deseándole «mucha suerte en su nueva andadura profesional».

Ahora el Cádiz CF ya busca un sustituto para Chris Ramos en la delantera.