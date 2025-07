El mercado se vuelve a acordar de Chris Ramos

El asunto de Chris Ramos es una patata caliente en el Cádiz CF que nadie está dispuesta a responsabilizarse de ella más allá de las palabras del presidente, que suele ser normal que se refiera a la utópica cláusula del jugador para que se le abran las puertas.

Indiscutiblemente, los números del ariete gaditano son los mejores, así como su rendimiento, su dedicación y profesionalidad; por eso mismo, por su buen hacer, no se entiende que lo que tuviera que ser una joya se convierta en una patata caliente. Pero lo es.

Nada más terminar la temporada pasada, el nombre de Chris Ramos sonó con fuerza para salir del equipo amarillo en dirección a la MLS, la competición norteamericana donde juegan Messi y demás estrellas apagadas. El horizonte del Mundial en Estados Unidos del verano del 26 y su doble nacionalidad dado que el padre del jugador es estadounidense allanaban un camino que ya se exploró el pasado año. Sin embargo, las negociaciones no fueron fáciles ni lo están siendo a juzgar por el poco movimiento que se está viendo en esa dirección.

Mientras tanto, Chris Ramos sigue en el Cádiz CF, club con el que tiene contrato hasta junio del 28, y como tal, le sigue ofreciendo a Garitano todas esas alternativas que no le dan en ataque otros compañeros. A pesar de todo, de esa brillantez en el campo cuando defiende los colores del equipo de la ciudad, de ese respalda institucional que debiera tener por parte de la directiva, de esos números y de su trayectoria, el caso es que el futuro del Zlatan de La Laguna como parece que nunca termina de asentarse.

Para que eso ocurra es clave los cantos de sirena que suelen venir de cuando en cuando. Ya en el pasado mercado de invierno llegó al Cádiz CF una oferta del Celta de Primera que fue rechazada por Vizcaíno dado que no se acercaba a lo que nadie se va a acercar.

Los diez goles y no menos asistencias del pasado curso son más que suficientes para que Chris Ramos interese a todos los equipos de Segunda División y a algunos de Primera, sin embargo, la cifra de su salida se sale de lo normal. Es por eso que Vizcaíno, visto lo visto, no ha tenido otra que dejarse llamar a la cláusula imposible y sentarse a negociar para hacer caja aunque sea con su jugador más emblemático.

Las cifras, desde luego, son para sentarse si uno no se quiere caer del susto. Diez millones en Segunda y veinte si el equipo en Primera. No es casualidad que Chris Ramos siga de amarillo. Por tanto, Manuel Vizcaíno no ha tenido otra que dejarse inmovilismo y comenzar a estudiar una rebajita, o más bien, una gran rebaja de los precios iniciales. Y ha llegado a los cinco millones de euros. Que ya está bien también.

Conocido esto, que Vizcaíno baja a la tierra, han sido varios los equipos que han vuelto a interesarse por el delantero cadista. Ahora bien, tampoco por cinco kilos. Tal y como asegura Marca, ha sido el Rayo Vallecano el que ha ofrecido y está dispuesto a pagar 2,5 millones de euros por el pichichi del equipo gaditano. O sea, la mitad de la mitad más bonus.

Sin salir de España ni de Primera, también el recién ascendido Oviedo se ha interesado en Chris Ramos, pero en este caso solo pondría sobre la mesa dos kilitos, que tampoco está mal.

Las cualidades de Chris Ramos son apreciables también en el fútbol británico, donde el West Bromwich estaría dispuesto a pagar lo mismo que el Rayo, es decir, 2,5 millones.

Por el momento, la postura del Cádiz CF es no seguir bajándose los pantalones en el precio, que en estos momentos está tasado en cinco millones. Queda mercado, pero este parece volver a interesarse por la figura de un delantero que sigue sin ser del todo profeta en su tierra.

Más temas:

Cádiz CF