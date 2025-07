Diarra: «Había muchos equipos, pero cuando te llega un equipo como el Cádiz CF hay poco que pensar»

Yussi Diarra llegó a su nueva ciudad en la noche del pasado martes y este jueves ha sido presentado como nuevo jugador del Cádiz CF, un equipo al que ya batió en las primeras jornadas de la temporada pasada al cabecear un balón para poner el 0-1 del Tenerife en un encuentro que acabó empatado a dos goles tras una reacción en la segunda parte del conjunto entrenado por entonces por el desafortunado Paco López.

Casi un año después, Diarra regresa al mismo estadio y lo hace para apuntalar el centro del campo del Cádiz CF. El nuevo jugador cadista procede del CD Tenerife, entidad que lo ha soltado pese a tener contratado hasta junio de 2027, pero el descenso a Primera RFEF de los de Álvaro Cervera ha desencadenado este final.

Yussi es la octava incorporación del Cádiz CF 25/26. Nacido en Malí en 1998, este mediocentro llegador marcó cinco goles con los chicharreros el curso pasado y llega a Carranza con la moral por las nubes. Será su segunda temporada en la categoría de plata del fútbol español ya que antes de debutar con el Tenerife el año pasado pasó por las canteras del Lleida, Baskonia y Athletic Club, de donde pasó hace dos campañas al Córdoba, donde fue clave en el ascenso de los califas a Segunda.

Diarra ha firmado con el Cádiz CF para las próximas cuatro temporadas, hasta junio del 29. Ahí es nada. A falta de cifras oficiales, se intuye que se ha pagado por el jugador cerca del millón de euros, al que se llegaría por objetivos. Eso sí, el cuadro insular se queda con el 20% de un posible futuro traspaso. Como es normal, el maliense llega con la moral por las nubes.

Juan Cala, responsable del área deportiva cadista, ha hecho los honores en la sala de prensa de Carranza. «Yussi es un jugador al que seguimos durante la temporada pasada. Le hemos conseguido convencer de que venir a Cádiz era su mejor opción; es un jugador muy completo que se puede desenvolver en varias posiciones y nos puede dar mucho equilibrio», dijo el de Lebrija a modo de presentación.

Una vez presentado, el flamante fichaje cadista tomó la palabra para reconocer que «no conocía a nadie del equipo», pero aseguró que le «han recibido muy bien todos los compañeros».

Asimismo, llega informado de lo que es la Tacita y su equipo de fútbol. «Con todo el mundo que he hablado de Cádiz me ha dicho que no me lo piense, no han sabido decirme nada malo».

Aunque es centrocampista, manifestó que «siempre» estará «dispuesto a jugar donde diga el míster para poder ayudar al equipo».

Antes de que el Cádiz CF se llevase el gato al agua, también el Albacete intentó poner la caña. Sin embargo, el mismo futbolista admite que sus prioridades eran las que eran y pasaban por vestir el azul del mar y el amarillo del sol. «Había muchos equipos detrás, pero cuando te llama una entidad como el Cádiz CF hay poco que pensar».

Como no puede ser de otro modo, el africano dice sentirse muy bien en su llegada- «Estoy encantado de estar aquí, ha sido una negociación muy larga pero agradezco a todos los que han hecho posible mi fichaje por el Cádiz CF. En un equipo es importante contar con jugadores jóvenes, y si tengo que ayudar a un compañero, seré el primero en dar un paso al frente», manifestó.

Al hilo de las últimas palabras de Diarra refiriéndose a los más jóvenes, Cala habló del canterano Pereira, que se está destapando en el carril zurdo en este verano. «Estamos muy contentos con Pereira. Tiene la posibilidad de ganarse un sitio en el lateral izquierdo del Cádiz CF. Si mantiene la línea ascendente que ha mostrado en pretemporada, se quedará».

A su vez, «la idea es que Borja (Vázquez) salga cedido hoy mismo. Estamos en negociaciones con varios equipos. Hemos hablado con él y creemos que lo mejor es que pueda curtirse disputando muchos minutos», dijo sobre el canterano que el curso pasado fue prestado al Sanluqueño.

