¿Quién será el sustituto de Chris Ramos en el Cádiz CF?

La salida de Chris Ramos hacia el Botafogo está cada vez más cerca y el Cádiz CF ya ha activado la maquinaría para encontrar en el mercado a un sustituto para el delantero. No será fácil reemplazar al gaditano, que ha ofrecido en la Tacita de Plata buenos números ofensivos y, además, ha demostrado su capacidad de autosuficiencia en ataque cuando los compañeros no acompañaban. Por lo tanto, el agujero que dejará Chris en el conjunto amarillo es de esos de los que uno no es consciente hasta que el ariete abandone su ciudad natal.

Ante esta situación, el Cádiz CF se mueve en el mercado y en estos momentos el nombre que suena con más fuerza es el de Vladys, delantero que militó el curso pasado en la Agrupación Deportiva Alcorcón y se convirtió en una de las revelaciones de Primera Federación al anotar 14 tantos y ofrecer una asistencia. A sus 24 años, el ucraniano también cuenta con pasado en el CE Sabadell. Según apunta Ángel García (Cazurreando), el conjunto amarillo ya habría llegado a un acuerdo por el futbolista y ahora serían los clubes los que tendrían que cerrar un traspaso que superaría el medio millón de euros.

Igualmente, en las últimas horas también han aparecido sobre la mesa otras opciones para el frente ofensivo del Cádiz CF. Ambas posibilidades llegan desde el filial del Atlético de Madrid, donde los amarillos este verano ya han fichado a Joaquín González. El periodista Beni Arroyo apuntó el nombre de Rayane Belaid, extremo de 20 años que busca dar el paso a Segunda División, mientras que Jorge San Cristóbal añadía el de Salim El Jebari, otro atacante del segundo equipo colchonero que el curso pasado estuvo cedido en FC Cartagena, anotando dos goles y ofreciendo dos asistencias en la categoría de plata.