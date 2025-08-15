El Botafogo gana en la Copa Libertadores y Chris Ramos espera

El Botafogo ganó a la Liga de Quito en la Copa Libertadores sin Chris Ramos.

Hace ya algunos días que Chris Ramos está en Brasil para convertirse en nuevo jugador del Botafogo. Desde entonces no ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del club sudamericano, aunque su salida se da por hecha.

Sí le ha dado tiempo al delantero gaditano de presenciar un encuentro de su futuro equipo en la Copa Libertadores. Botafogo jugó y ganó a Liga de Quito con un gol de Artur Guimarães a los 14 segundos de empezar el encuentro en el Estadio Nilton Santos. Esa diana fue definitiva. Todo ello con Davide Ancelotti en el banquillo y su padre Carlo Ancelotti, nuevo seleccionador de Brasil, viendo la cita desde la grada.

Gol a los 15 segundos y ventaja mínima: Botafogo venció 1-0 a Liga de Quito en la ida de los octavos de la #Libertadores.



Artur marcó tras asistencia de Alex Téllez. La vuelta, en Quito, promete una serie abierta y electrizante. ⚽🇧🇷🇪🇨#CopaLibertadores pic.twitter.com/RBQbptRFZI — Mpsports_ (@Mpsports___) August 15, 2025

Hasta ahora las palabras de Chris Ramos al llegar a Sudamérica han sido las siguientes: «Estoy muy contento por esta oportunidad que se me ha dado. El fútbol brasileño se vive mucho, tengo muchos amigos brasileños y de Sudamérica. Es un club que en España, del equipo donde vengo, cuando mi padre era pequeño el Botafogo iba al Trofeo Carranza. Es un equipo que siempre ha sido conocido en Cádiz. El año pasado campeón de la Libertadores, campeón de LaLiga. Vengo a un grande y voy a darlo todo por estos colores». Y hasta ahí. Ya no se ha vuelto a saber nada más de manera oficial.

El delantero gaditano Chris Ramos durante su etapa en el Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Cuestión de tiempo

Por parte del Cádiz CF ha sido Juan Cala el que ha admitido esta semana la operación. «La operación del jugador se está haciendo desde hace semanas. Entendemos que es la mejor fórmula para el Cádiz CF», señalaba el director deportivo del Cádiz CF, aunque sin entrar en profundidad en el asunto: «Sale cedido con opción a compra».

«No están todos los contratos firmados. El jugador se ha marchado a Brasil y esperemos que hoy se firme el contrato». Eso dijo Juan Cala el pasado miércoles y por ahora no hay novedades. Toca esperar el anuncio.