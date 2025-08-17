Directo CÁDIZ - MIRANDÉS
Cádiz - Mirandés, en directo: minuto a minuto y ruedas de prensa del partido de La Liga Hypermotion 25/26
JORNADA 1
Sigue el estreno liguero del conjunto cadista en casa frente al Mirandés con toda la previa, lo que pase en el encuentro y las reacciones aquí, en Canal Amarillo
Horario, dónde seguir y ver el Cádiz - Mirandés
La previa del Cádiz - Mirandés
Primera jornada de Liga y el Cádiz CF recibe a un equipo que hace un par de meses estuvo muy cerca de subir a Primera División. Con aires renovados en ambas escuadras, los de Gaizka Garitano aspiran a comenzar con buen pie una nueva andadura en Segunda División.
13:42
LA PREVIA
A meter primera y arrancar (Previa)
13:40
Buenas tardes cadistas!!! Comenzamos con la primera previa de la temporada. Saludos de Rubén López