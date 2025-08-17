Cádiz - Mirandés, en directo: minuto a minuto y ruedas de prensa del partido de La Liga Hypermotion 25/26

Suso y Ontiveros, en el Trofeo Carranza

Primera jornada de Liga y el Cádiz CF recibe a un equipo que hace un par de meses estuvo muy cerca de subir a Primera División. Con aires renovados en ambas escuadras, los de Gaizka Garitano aspiran a comenzar con buen pie una nueva andadura en Segunda División.

Sigue el Cádiz - Mirandés con toda la previa, el minuto a minuto y las ruedas de prensa, aquí en Canal Amarillo.

Actualizar Actualizado Hace 33 minutos

Ver narración completa

{% if SportTiempo != '' %} {{SportTiempo}} {% else %} {{FormattedHour}} {% endif %} {% if SportIconHTML != '' %} {{SportIconHTML}} {% endif %} {{Content}} {{ScribbleAUthorHTML}}