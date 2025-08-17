Suscríbete a
LaLiga Hypermotion. Jornada 1 Domingo 17/08 19:30h. Canal Ninguna

Directo CÁDIZ - MIRANDÉS

Cádiz - Mirandés, en directo: minuto a minuto y ruedas de prensa del partido de La Liga Hypermotion 25/26

JORNADA 1

Sigue el estreno liguero del conjunto cadista en casa frente al Mirandés con toda la previa, lo que pase en el encuentro y las reacciones aquí, en Canal Amarillo

Horario, dónde seguir y ver el Cádiz - Mirandés

La previa del Cádiz - Mirandés

Suso y Ontiveros, en el Trofeo Carranza
Suso y Ontiveros, en el Trofeo Carranza L.V.
Rubén López

Rubén López

Cádiz

Primera jornada de Liga y el Cádiz CF recibe a un equipo que hace un par de meses estuvo muy cerca de subir a Primera División. Con aires renovados en ambas escuadras, los de Gaizka Garitano aspiran a comenzar con buen pie una nueva andadura en Segunda División.

Sigue el Cádiz - Mirandés con toda la previa, el minuto a minuto y las ruedas de prensa, aquí en Canal Amarillo.

13:42

LA PREVIA

A meter primera y arrancar (Previa)

13:41

Dónde ver Cádiz - Mirandés: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga Hypermotion

13:40

Buenas tardes cadistas!!! Comenzamos con la primera previa de la temporada. Saludos de Rubén López

